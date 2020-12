Cvirus.- Pepu Hernández teme que se esté "perdiendo el respeto a la pandemia" viendo las aglomeraciones

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, teme que se esté "perdiendo el respeto a la pandemia" viendo las aglomeraciones de este fin de semana en el centro de la ciudad, lo que le ha llevado a exigir mensajes claros a la Administración, nunca "instrucciones contradictorias".

En una tertulia con Más Madrid y Cs en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, Pepu Hernández ha contrastado la imágenes de calles como Preciados con los ocho meses que ha costado la apertura del Rastro.

También ha llamado la atención sobre el "centralismo institucional", que hace que "todas las luces y la cultura estén en el centro". Y mientras, "el portavoz del PP, antes alcalde" cree que "no hay problema" alguno porque la gente "lleva mascarilla, o no, hay distancia de seguridad, o no", ha lamentado.

Esta actitud de Almeida responde a "la contradicción eterna, la pelea que ha estado desde el primer momento entre salud y economía". Pepu Hernández confía sobre todo "en la responsabilidad individual" porque en las administraciones madrileñas "no hay una decisión clara".