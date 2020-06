Cvirus.- Pensionistas piden saber el efecto "real" del covid en residencias y no "permitirán que se recorte en salud"

Dicen que en las crisis "los ricos se hacen más ricos y los pobres, más pobres" y critican los "diez años de recortes"

El Movimiento de Pensionistas de Vizcaya ha pedido conocer el efecto "real" de la pandemia del covid -19 en las residencias de mayores y han asegurado que no van a "permitir que se recorte en materia pública, salud y pensiones", porque consideran que existen recursos para no hacerlo.

El colectivo se ha concentrado este lunes de nuevo ante el Ayuntamiento de Bilbao y una de sus representantes, Andrea Uña, ha asegurado que los pensionistas han salido a defender sus demandas "exactamente igual que en las otras dos semanas", para acompañar a los familiares de los ingresados en residencias de mayores y a sus amigos, y realizar un homenaje al personal sanitario y auxiliares que han realizado su labor durante la pandemia.

Según ha indicado en declaraciones a Europa Press, se trata de concentraciones "simbólicas", en la medida en que "todavía no se puede hacer un llamamiento" a las concentraciones que se realizaban ante el Consistorio bilbaíno y también en el resto de capitales vascas y otros municipios.

Por ello, "cumpliendo la normativa sanitaria", que incluye una separación de dos metros y el uso de mascarillas, se están desarrollando unas concentraciones de carácter simbólicos, que buscan, ha afirmado, centrarse en el "efecto real" de la pandemia del covid-19, "sobre todo en las residencias".

No obstante ha asegurado que aún no se conoce este efecto real, pese a que han solicitado datos a las consejeras de Salud, Nekane Murga, y de Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, así como al diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria.

Uña ha asegurado que la petición de datos se ha hecho llegar a través de cartas, pero "aún no tienen en la mano" la información requerida", motivo por el cual "van a seguir insistiendo en que desean saberlos".

"RECORTE EN LO PÚBLICO"

La representante del movimiento ha aludido a la "crisis que se nos viene encima" y a los "vaticinios" que apuntan a que las pensiones "no son sostenibles", frente a lo cual, "no van a permitir que sean siempre los mismos" los afectados y que se "recorte en lo público, tanto en la salud como en las pensiones", porque consideran que existen recursos.

Según ha dicho, en todas las crisis se ha demostrado que "los ricos se hacen más ricos y los pobres, más pobres". Al mismo tiempo, ha criticado los "diez años de recortes" y ha asegurado que "ante esta pandemia y esta tragedia, van a seguir en la calle".

Ha asegurado también que sus reivindicaciones como pensionistas, entre las que se incluyen el sueldo de 1.080 euros, "no han cambiado", aunque en estas concentraciones simbólicas se están centrando en las residencias, porque existe "muchísimo dolor", no se puede "pasar página" y "no se puede hacer como que no pasa nada" sino que "hay que estar con ellos", sin abandonar, según ha dicho, sus reivindicaciones, "porque ahora más que nunca se reivindica algo de urgencia para paliar todo esto que está pasando y que nunca más se repita".