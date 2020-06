Cvirus.- El Parlamento rechaza una comparecencia monográfica del Defensor del Pueblo sobre su actuación en la pandemia

La Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo del Congreso y Senado ha rechazado que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, compareciese este lunes, 15 de junio, para hablar de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

Fernández Marugán ha acudido al Congreso para presentar los informes anuales de la Institución relativos a los ejercicios 2018 y 2019 en los que se recogen todas las actuaciones que ha realizado durante ambos años. Esta comparecencia estaba programada, si bien el PP ha pedido una modificación del orden del día con el objetivo de que Fernández Marugán tratara "monográficamente" la crisis del coronavirus y diera cuentas de sus acciones durante la pandemia.

Al inicio de la comparecencia, en la que se ha guardado un minuto de silencio por todas las víctimas de esta pandemia, desde el PP han solicitado al defensor que comparezca a petición propia antes de que termine el periodo de sesiones y "en contra de la "aritmética impuesta por PSOE y Unidas Podemos".

"De no hacerlo con un asunto así, perdería la oportunidad de demostrar la actuación de su institución y la necesidad de la defensoría", ha argumentado el diputado del PP José Ignacio Landaluce Calleja, que le ha emplazado a no ser únicamente "un notario, una persona que da cuentas, y que no actúa".

Según ha incidido, la comparecencia sobre COVID-10 debe producirse "hoy y ahora" porque su demora y espera sería "ilógica e inexplicable". Al respecto, le ha instado a hablar de la actualidad, de cómo la administración puede gestionar mejor esta crisis, porque "de no hacerlo, parecería que es un peón al servicio de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias". "Se entendería que no está para defender a los españoles, si no para proteger a un Gobierno", ha apuntado el diputado del PP.

Esta petición de los 'populares' ha sido rechazada, al contar con 19 votos en contra y únicamente con 8 votos a favor del PP y Vox. El resto de los grupos han rechazado esta comparecencia monográfica por la pandemia, por lo que finalmente el Defensor ha comparecido para presentar los informes anuales de la institución de los año 2018 y 2019. Durante su intervención, Fernández Marugán ha remarcado que su labor se basa en la supervisión de las actuaciones del Gobierno, no en su control. "La Ley dice que yo superviso. Punto", ha agregado.

Por su parte, los grupos parlamentarios han argumentado que Fernández Marugán debía hablar de los informes de 2018 y 2019, a pesar de que lo haga con "dos años de retraso". Eso sí, desde el PSOE, y también desde Ciudadanos y ERC, han sugerido que más adelante el Defensor del Pueblo puede comparecer a petición propia sobre la situación por la COVID-19.

"Estamos de acuerdo en que dé cuentas de las quejas durante la pandemia, pero no es el momento", ha argumentado el diputado socialista Mariano Sánchez, quien además ha destacado que la labor del Defensor es supervisar la actividad del Gobierno, no controlarlo. "Esa no es su función, la derecha quiere usar al defensor para controlar al Gobierno y ese no es su cometido", ha subrayado.