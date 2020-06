Cvirus.- La nueva normalidad gallega: medidas de higiene, aforos más elevados y parques infantiles al aire abiertos

Feijóo llama a actuar con "responsabilidad" y a "no bajar la guardia" porque "el riesgo de rebrote es real"

Galicia entrará el lunes de forma anticipada en la nueva normalidad, lo que supondrá una serie de cambios como la ampliación de los aforos en recintos deportivos y comerciales, o la apertura de los parques infantiles que están al aire libre, pero se mantiene la obligatoriedad de preservar una serie de medidas de higiene y distancia con el fin de limitar los riesgos de un rebrote de coronavirus.

No en vano, aunque el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que la situación epidemiológica permite "seguir avanzando" a Galicia y dejar atrás ya la fase 3 de la desescalada, ha matizado que "el problema del coronavirus no solo no está solucionado", si no que "convive" con la población y el "riesgo de brote" es "cierto e incuestionable".

"La posibilidad de rebrote es real en las próximas horas, en los próximos días o en los próximos meses", ha advertido y ha ejemplificado con lo sucedido en otras comunidades.

Por ello, ha apelado a "no bajar la guardia" cuando el lunes Galicia "abandone la tutela" del Gobierno central. Su población recuperará entonces determinados derechos y, por ejemplo, podrá organizar reuniones en los domicilios sin límite de asistencia, pero la nueva normalidad estará regulada por el decreto estatal aprobado para tal fin y las normas sanitarias que articulará la Xunta.

Aunque el Ejecutivo autonómico todavía "ultima" estas medidas, que publicará este sábado el Diario Oficial de Galicia (DOG) y que entrarán en vigor el lunes, Feijóo ha incidido en que se mantiene la "obligatoriedad de medidas de higiene y prevención" a la hora de realizar diversas actividades --ha incidido con especial intensidad en la distancia de seguridad de metro y medio, y el uso de mascarilla cuando no sea posible--.

Además, la Xunta revisará su protocolo en 15 días para tratar de acercarse a la normalidad previa al COVID-19, pero todas las medidas sanitarias seguirán vigentes.

AFOROS AL 75%

Así, la Xunta promoverá el pago con tarjeta de crédito y articulará medidas específicas para centros comerciales, establecimientos comerciales, recintos deportivos, lugares de culto o piscinas, entre otros, y ampliará los aforos, aunque siempre cumpliendo con la distancia de seguridad predeterminada o con la obligación de llevar mascarilla si hacerlo no fuese posible.

En el caso de los velatorios, ha explicado que se subirá el aforo a un límite de 60 personas en espacios abiertos, y de 30 en espacios cerrados. Además, la comitiva fúnebre podrá estar integrada por un máximo de 75 personas.

El aforo subirá a un 75 por ciento "en buena parte de los establecimientos regulados como locales y centros comerciales" --ahora estaba al 50 por ciento--; mientras que las zonas comunes de los centros comerciales pasarán de un aforo permitido del 40 al 50 por ciento.

En el caso de bares, restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos el aforo también pasará del 50 al 75 por ciento, salvo en las terrazas, que se elevará hasta el 80 por ciento (ahora el límite era del 75 por ciento).

PARQUES INFANTILES, RECINTOS DEPORTIVOS Y MÍTINES

Asimismo, se regulará la presencia de personas en museos, recintos deportivos o piscinas, por ejemplo. El aforo será del 75 por ciento en lo que respecta a las actividades deportivas (excepto la ACB y la Liga de Fútbol Profesional, que se reserva el Gobierno central), con un límite de 300 personas en recintos cerrados y mil en espacios abiertos.

Los parques infantiles al aire libre se podrán utilizar, con las correspondientes medidas y protocolos de higiene; pero "por precaución" los que estén en instalaciones cerradas no se abrirán todavía. "Veremos en las siguientes semanas qué pasa con el resto", ha destacado el jefe del Ejecutivo gallego.

Preguntado si para conciertos o mítines va a regir el mismo aforo del 75% por ciento -o de 300 personas en un recinto deportivo cerrado y mil en el caso de un espacio abierto--, Feijóo ha respondido que entiende que "sí", pero ha apelado a la cautela y a que se cierren definitivamente las medidas que publicará este sábado el DOG.

Cómo se gestiona la precampaña dependerá según esta pauta, ha remarcado Feijóo, de cada partido. De hecho, ha destacado que los populares no están realizando actos políticos por el momento, a diferencia del resto de formaciones gallegas.

PRESTACIONES Y ESTADO DE ALARMA

Finalmente, tras repasar los datos epidemiológicos, Feijóo se ha reafirmado en la decisión adoptada y ha apelado a la responsabilidad de los gallegos. "Dejamos de inmiscuirnos en sus derechos y libertades", ha esgrimido.

Sobre cómo influirá la decisión en garantías para población vulnerable --el estado de alarma prohibía los cortes de luz, por ejemplo--, ha esgrimido que lo único que hace la Xunta es anticipar un cambio de fase una semana. Bajo su punto de vista, no es de recibo que "para tener derecho a prestaciones" haya que "ampliar sin límite el estado de alarma".