Cvirus.- Navarra registra 9 nuevos casos de COVID-19, dos de ellos relacionados con el brote de la zona norte

Navarra ha registrado en el último día 9 casos positivos por COVID-19, dos de ellos relacionados con el brote de la zona norte que acumula 16 contagios y sigue siendo supervisado por las autoridades sanitarias.

El Departamento de Salud, en contacto con los ayuntamientos del lugar y los profesionales sanitarios de Atención Primaria, ha intensificado las medidas de rastreo de contactos estrechos y de pruebas diagnósticas (PCR) llegando, por el momento, a más de un centenar de personas.

Además, este jueves ha extendido las pruebas a la plantilla de un centro de trabajo (cerca de 150 empleados) de la zona. En esta empresa se había detectado conexiones con el foco inicial de ámbito social y familiar, que no ha producido ingresos hospitalarios por el momento. El rastreo no ha concluido por lo que no hay que descartar nuevos positivos, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El Servicio de Urgencias Extrahospitalarias (SUE) del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, que trabaja en Refena, ha desplazado este jueves dos equipos a esta zona del norte de Navarra para facilitar, en coordinación con el respectivo Servicio de Prevención de Riegos Laborales, este chequeo sistemático. Esta acción corresponde a la estrategia para detectar precozmente posibles repuntes, que están siendo habituales, también en otras comunidades autónomas, en un contexto de circulación esporádica del virus, aunque por debajo del umbral epidémico.

Por este motivo, desde el departamento de Salud y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) se insiste en "la necesidad de mantener las medidas de protección y prevención establecidas, así como aislarse y llamar a los servicios sanitarios ante cualquier síntoma compatible con el COVID-19". Al día de hoy, el acumulado de casos confirmados por PCR en Navarra desde el inicio de la epidemia asciende a 5.436, hay 29 personas hospitalizadas (2 de ellas en UCI) y se encadenan 13 días sin fallecimientos por coronavirus, 528 en total.