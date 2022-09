Cvirus.- Navarra dice sobre compra de mascarillas que "todo es mejorable" pero critica que se siembren "dudas sin base"

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha afirmado, en una comparecencia sobre la compra de mascarillas de su departamento a la empresa Efficold, que, "reconociendo que todo es mejorable y abierto a críticas, sembrar ahora dudas sin base sobre actuaciones de hace dos años y en un contexto y contenidos concretos sería injusto".

Induráin ha señalado que sería "injusto sobre todo para gran numero de profesionales que en un momento de incertidumbre y necesidad claras tuvieron que tomar decisiones con la finalidad de garantizar la protección del profesionales sanitarios con mascarillas y otros equipos, buscando suministros y reservas estratégicas en un contexto muy complicado".

"Aunque todos tenemos el recuerdo de la labor impagable de muchos sanitarios de a pie, en ocasiones el compromiso y la implicación sin horario y sin límite de muchos técnicos económicos y de gestión de Osasunbidea que hicieron todo lo posible por cuidar a los cuidadores ha pasado más desapercibido, y además parece que se les cuestiona", ha afirmado.

En cualquier caso, Induráin ha señalado que "esto no está reñido con la exigencia de legalidad, transparencia, procedencia y eficiencia, y todos los atributos que podamos pedir a la gestión pública", pero ha subrayado que "esfuerzo muy intenso" que se realizó "en un mercado internacional que estaba roto en todos los sentidos".

La parlamentaria de Navarra Suma Cristina Ibarrola ha destacado la existencia de "informes que señalan irregularidades". "No hemos habado de delitos sino de mala gestión, que les quede claro. De la mala gestión hay que dar rendición de cuentas políticas. Si pensáramos que hay delito no hubiéramos venido al Parlamento sino a otro sitio", ha apuntado.

Además, ha planteado a la consejera diversas cuestiones, como por qué se realizó el contrato con esta empresa y no con otras, por qué no se renegoció el precio en agosto cuando cambiaron el contrato, si eran conocedores de las mascarillas del convenio de Sodena "y sus excedentes", y "por qué no se quedaron con ninguno", o si hicieron un estudio de mercado para garantizar que el dinero público se estaba utilizando de manera "adecuada".

