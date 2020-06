Cvirus.- Navarra dice que la situación epidemiológica está "controlada", pero pide mantener la responsabilidad

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado este viernes que la situación epidemiológica en la Comunidad foral está "controlada" pero ha señalado que "nuestro peor enemigo es el exceso de confianza", por lo que ha llamado a la ciudadanía a mantener "la responsabilidad, la prudencia y el sentido común".

Remírez ha recordado que Navarra ha pedido pasar a la fase 3 el próximo lunes "con algunas limitaciones" y "guiados como hasta ahora por la máxima prudencia porque avanzar paso a paso, sin precipitación y sin prisa ha estado siempre en nuestro horizonte". "No se trata de correr si no de avanzar con solidez para no tener que dar pasos atrás", ha dicho.

Ha explicado que algunas de las "especificidades" solicitadas por Navarra para pasar a la fase 3 son que los aforos permitidos en actos al aire libre se limiten a 400 personas y no a 800 o se autorice la reapertura de sociedades gastronómicas y peñas.

Remírez ha manifestado que la situación epidemiológica en la Comunidad foral está "controlada" y ha querido dar su agradecimiento tanto al personal sanitario y sociosanitario como al conjunto de la sociedad, "que cumpliendo las normas y desde la responsabilidad ha permitido que transitemos fases, avanzando con firmeza, paso a paso". "Esfuerzo y compromiso que sin bajar la guardia, permite constatar a día de hoy que la flexibilización de las medidas de confinamiento no se ha traducido en un incremento de los casos", ha dicho.

Ha destacado que "hemos encadenado esta semana 6 días sin fallecimientos", lo que ha calificado de "buena noticia", y que "los nuevos casos han ido disminuyendo a cotas muy bajas: 4 casos en el día ayer y 12 desde el pasado lunes".

Ha precisado que "la mayor parte de los casos positivos proceden de cribados ya que los PCR se han extendido a muchas situaciones". "Se han realizado más de 3.500 PRC a pacientes por diferentes ingresos, tratamientos, con solo un 0,7% de positivos", ha indicado, para exponer que "Navarra es la cuarta autonomía por número de PCR realizados por cada mil habitantes (83,9) con casi 55.000 pruebas realizadas".

Remírez ha señalado que los ingresos hospitalarios también evolucionan "muy positivamente" mientras "no paran de crecer las altas"; con 10 personas ingresadas en la UCI y 63 hospitalizados.

El consejero ha manifestado así que "la actual situación y evolución de la epidemia nos permiten afirmar que el proceso de desescalada, hasta la fecha -porque no estamos libres de posibles repuntes- se ha producido de manera satisfactoria en nuestra comunidad y también podríamos extenderlo al conjunto del país ya que éste ha sido un proceso conjunto y coordinado en todo el territorio".

Remírez ha señalado que en Navarra "hemos trabajado en una desescalada que, siguiendo los criterios establecidos por el Estado y en coordinación con otras autonomías, ha sido a la vez una desescalada propia de Navarra". "Una desescalada adaptada, participada y coordinada que, por supuesto, y pese a lo exigente de los plazos, ha partido siempre de un riguroso análisis y un continuo estudio de la situación epidemiológica y sanitaria y que se ha regido por la máxima prudencia y reserva, dos criterios que han estado detrás de cada una de nuestras decisiones y de nuestras propuestas y solicitudes", ha afirmado.

Remírez ha señalado que en la Comunidad foral "no podemos sino mostrar nuestra plena satisfacción por lo recorrido hasta ahora gracias a la conducta y solidaridad de la sociedad navarra a la hora de cumplir las medidas y de respetar las condiciones establecidas en cada una de las fases y momentos".

Según ha dicho, "nuestro peor enemigo ahora mismo es el exceso de confianza y por eso seguimos apelando a la autorresponsabilidad de las navarras y navarros para que a futuro se mantenga ese respeto a las normas y recomendaciones sanitarias del que hemos sido ejemplo en los últimos meses".

El consejero ha señalado que por delante están el verano y fechas señaladas y ha recordado que diferentes municipios ya han cancelado sus fiestas y el Gobierno de Navarra ha alcanzado un acuerdo con la FNMC que recomienda la suspensión de las celebraciones por motivos de salud pública.

Ha hecho así un llamamiento a "seguir manteniendo la responsabilidad en esas fechas y en todas". "Poniendo sentido común en todos nuestros actos, sabiendo que deberemos esperar para muchas cosas que todas y todos ansiamos, pero debemos recordar que ese compromiso mostrado hasta ahora nos va a permitir consolidar lo avanzado", ha indicado.

Remírez ha señalado que "la prudencia, la responsabilidad y el sentido común deben seguir centrando nuestra forma de relacionarnos y todavía tendremos que seguir haciendo esfuerzos hasta que podamos recuperar la normalidad tal y como la conocíamos antes". "Nosotros como Administración vamos seguir velando por el cumplimiento de las medidas establecidas en el ámbito de la seguridad pública y sin bajar la guardia en lo sanitario, con una intensa y exhaustiva monitorización de los nuevos casos y de sus posibles contactos", ha comentado.

Según ha dicho, "se ha priorizado en todo momento la salud, pero al mismo tiempo, hemos buscado el equilibro con la recuperación de la actividad y la economía". En este sentido, ha comentado que "Navarra es una de las CCAA donde existe más optimismo de cara a la recuperación económica y donde menos empleo se ha destruido".

Por su parte, el parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha señalado que "llevamos muchas decisiones contradictorias desde el Gobierno de España e indecisiones del de Navarra, que trasladan a la población incertidumbre". "Su responsabilidad sería disminuir la incertidumbre", ha comentado, para indicar que "hay que tomar decisiones y asumir riesgos, con prudencia". "La sociedad necesita liderazgo por parte de Gobierno de Navarra, que haya menos indecisión y menos seguidismo", ha comentado.

La socialista Inma Jurío ha defendido que éste ha sido un Gobierno "transparente". "Vamos avanzando por una gestión coordinada, basada en criterios sanitarios, que ha actuado con transparencia y ha adoptado las medidas económicas y sociales que nos van a permitir seguir adelante como Comunidad; y teniendo en cuenta nuestras especificidades", ha afirmado.

Desde Geroa Bai, Blanca Regúlez ha esperado que "se vaya avanzando siempre desde la prudencia". "Esperemos que las decisiones políticas y las actuaciones de la ciudadanía sean responsables y actuemos con cautela", ha indicado.

El parlamentario de EH Bildu Txomin González ha comentado que "es importante transmitir a la sociedad que igual que se puede avanzar, también se puede retroceder". "Esos eventos que parece que se están programando para Sanfermines son preocupantes y hay que transmitir a la población los riesgos en los que se puede incurrir según cómo sean esas reuniones", ha dicho.

Desde Podemos, Ainhoa Aznárez ha señalado que "Navarra ha ido haciendo las cosas bien, partíamos de una buena situación económica". "Pongamos en su justo valor lo que se ha hecho", ha manifestado, para defender medidas "de calado" que se están adoptando desde el Ejecutivo. Ha pedido "prudencia" a la ciudadanía para "no volver atrás".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha destacado que se ha llegado a "consensos importantes" en esta situación y ha comentado, sobre la conciliación familiar y laboral, que "todos los veranos los diferentes ayuntamientos de la Comunidad adoptan medidas y me consta que este año lo van a hacer con más intensidad y cuidado porque la situación es más complicada".