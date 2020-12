Cvirus.- Murcia teme que los casos de coronavirus se disparen en la segunda quincena de enero

El Consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, ha afirmado que en Navidad hay menos registros de casos de coronavirus porque "se hacen menos test y la gente va menos al médico". No obstante, afirma que "todo el mundo teme un repunte después de las navidades" y que, concretamente, la segunda quincena de enero "sea muy compleja" porque "van a aparecer casos que ahora mismo no se están detectando".

"De alguna manera, seguro que va a haber una cierta relajación en navidades que espero que sea la menor posible y que no origine una tercera oleada pandémica de gran calado", confía Villegas, quien se ha mostrado "muy preocupado" por la posibilidad de que los casos se disparen en la segunda quincena de enero.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Villegas ha recordado que este martes tuvo lugar una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud en la se analizó que la mayoría de las comunidades registran un ascenso lento en las curvas de incidencia, que según Villegas "debe hacernos levantar la guardia, ahora más que nunca". Y es que, explica, "ya hemos empezado a ver las consecuencias de una cierta relajación", porque este martes se registraron 321 nuevos casos.

El doctor Fernando Simón dijo que, en principio, se había registrado un "relativo poco impacto" del puente de diciembre en la curva de incidencia. Sin embargo, el incremento que se ha registrado en todas las comunidades sí se atribuye a la "relajación de medidas que se produjo a finales de noviembre y principios de diciembre". Y es que "desde el momento en el que hay una relajación de medidas siempre hay que esperar un tiempo en el que aparecen esos contagios".

Así, ha hecho una llamada "a la corresponsabilidad de todos" en estas fechas tan señaladas. "Reducir la interacción social, limitar las salidas a lo esencial, sobre todo si se pertenece al sector vulnerable, el uso de mascarilla obligatorio, guardar normas de higiene y lavado de manos, mantener la distancia y la ventilación de espacios cerrados es la mejro vacuna ahora mismo", ha ratificado.

El consejero ha señalado que la media de ingresos hospitalarios la semana pasada se cifró en 229, siendo de 76 la media de ingresados en UCI. La tasa de positividad este martes se situó en el 8,5%, continuando la media semanal por debajo del 10%. La incidencia media regional ha aumentado un 9% en la última semana.

CALENDARIO DE VACUNACIÓN

Al ser preguntado por las quejas de la Comunidad de Madrid sobre los criterios de reparto de las vacunas del Covid-19, Villegas ha dicho desconocer exactamente las vacunas que se han entregado al resto de comunidades. "En principio, entiendo que la distribución se ha hecho en base a la población susceptible a la que va dirigida el primer grupo de vacunas", según el consejero.

Ha indicado que la Región ha recibido 12.675 vacunas y, a partir de marzo, va a recibir 2.000 más porque ya estarña disponible la vacuna de Moderna, que se administrará junto a la de Pfizer. "Con lo cual, en principio, era lo que estimábamos más o menos lo que nos correspondía por población", ha afirmado.

Villegas ha recordado que en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud, el Minsiterio informó sobre el retraso en la disponibilidad del primer lote de vacunas que se ha atribuido a la empresa Pfizer y que "ya ha sido solventado". De hecho, ha confirmado que las vacunas "ya están en la Región" y este jueves se retomará su administración según el calendario previsto.

Tras realizar algunos ajustes, serán 13 centros de Lorca, Yecla, Cartagena y la zona del Mar Menor los que retomen la vacunación este jueves, según Villegas, quien explica que el objetivo de la Consejería es haber vacunado a lo largo del mes de enero a todo el personal de las residencias, tanto trabajadores como residentes.

Ha afirmado que esta incidencia ha provocado un día de retraso en la previsión, pero "se va a absorver a lo largo de los días" y la Consejería mantiene las fechas previstas en el calendario.

Villegas ha señalado que, de momento, no hay constancia de efectos adversos atribuidos a la vacuna en las personas que ya han sido vacunadas. "Tanto para la efectividad como para la seguridad, caulquier persona que se vacuna está ahora mismo muy vigilada, y los datos se trasladan a Madrid", según el consejero, quien adelanta que cualquier dato relevante se pondrá en conocimiento de los medios de comunicación.

En cuanto al porcentaje de residentes y trabajadores de residencias que han dado hasta ahora su consentimiento para recibir la vacuna, Villegas ha celebrado que los datos son "muy esperanzadores". Y es que "prácticamente el 99% de los residentes y el 96% de los trabajadores han dado su consentimiento y se están vacunando", un porcentaje que espera que "trascienda al resto de la sociedad".

REFUERZO DE PERSONAL

Ha indicado que el "pilar" de la campaña de vacunación se sustenta en los centros de salud, en los que ya se han realizado campañas formativas a su personal, por lo que el sistema "está preparado".

Ha recordado que el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, se comprometió a reforzar con más de 100 plazas la Atención Primaria, y el Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud (SMS) dará luz verde este mismo miércoles por la mañana a la creación en la plantilla orgánica del mismo de 122 plazas para la mejora en la Atención Primaria.

"Una plantilla que se refuerza con la creación de 60 puestos de médico de familia, 30 de enfermeros y 10 trabajadores sociales, y con la creación adicional de 11 puestos de médicos de familia y 11 de enfermeros en equipos de Atención Primaria en centros con puntos de especial aislamiento", tal y como ha manifestadoo Villegas. Ha destacado que este refuerzo de personal "apoyará la labor de los sanitarios ante cualquier crisis sanitaria futura con máximas garantías y para una mejor atención de los pacientes".

TEST DE ANTICUERPOS

Respecto a los test de anticuerpos que están disponibles en las farmavias, Villegas ha aclarado que "no están indicados desde el punto de vista asistencial, y si estuvieran indicados, los médicos los pueden realizar a través del sistema sanitario". Por ello, explica que "no está recomendado ni en la Región ni en ninguna comunidad autónoma" porque "pueden inducir a error". Ha aclarado que estos test no tienen "nada que ver" con los test de antígenos.