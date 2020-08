Cvirus.- Móstoles reclama a la Comunidad de Madrid "datos oficiales" sobre la incidencia del Covid en la localidad

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, ha reclamado nuevamente los "datos oficiales" sobre la incidencia del Covid-19 en la localidad, una información que ya habían pedido hace semanas, pero de la que aún no saben nada. "Se comprometieron a enviarnos, y no han llegado", ha explicado la regidora en redes sociales.

A principios de agosto, la Junta de Portavoces se reunió de forma urgente, con la asistencia de PSOE, Podemos, PP, Ciudadanos y Más Madrid, acordando por unanimidad exigir al Gobierno regional la "información precisa" sobre los datos referentes a la evolución del Covid-19 en el municipio.

Una decisión que tomaron después de que el Ejecutivo local, formado por PSOE y Podemos, lo hubiese solicitado previamente por carta al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. En la misiva pedían conocer, "a la mayor brevedad posible", el número actualizado de casos positivos, el de hospitalizaciones, el de enfermos en la UCI y el de fallecidos.

Todo ello, según dijeron, "imprescindibles para conocer el alcance real del virus en la localidad", y con el objetivo de que, en caso de ser necesario, se pudieran "adoptar las decisiones preventivas oportunas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos".

Este fin de semana la primera edil, además, también quería que aclarasen las informaciones publicadas en las que se recomendaba a los vecinos que no saliesen de casa en las zonas más afectadas por coronavirus.

Tras varios intentos para contactar con Ruiz Escudero, fue el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, quien la llamó para explicarle que en la recomendación no se citaba expresamente al municipio mostoleño, por lo que no se va a dictar ninguna "orden" en este sentido, y que los datos habían "mejorado en la última semana".

"Ante esta información y aclaración le he pedido al viceconsejero los datos oficiales de incidencia del Covid en Móstoles, que se comprometieron enviarnos y no han llegado. Una pena que no nos hayan aclarado antes los titulares de prensa", ha afirmado la regidora.

Precisamente, la Comunidad de Madrid realizó este sábado un total 1.529 pruebas PCR a ciudadanos de Móstoles para detectar asintomáticos, tras haberlas hecho anteriormente en Alcobendas, Puente de Vallecas, Villaverde, Usera y Carabanchel.