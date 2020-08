Cvirus.- Moreno: En Andalucía están libres el 80% de las camas UCI: "Ahora mismo estamos muy alejados de un colapso"

Dice que "estamos muy por debajo de la media nacional en incidencias por cada 100.000 habitantes"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este martes que el coronavirus "sigue aquí", por lo que ha dicho que "no hay motivo para estar relajados"; aunque ha señalado que hay razones "más que objetivas" para hacer una llamada a cierta tranquilidad, "que no hay que confundir con irresponsabilidad". "Es importantísimo que sigamos actuando con el máximo rigor individual".

Así, durante su intervención ha señalado que en Andalucía están libres el 80 por ciento de las camas UCI, "que eso es un dato fundamental desde el punto de vista clínico". "Ahora mismo estamos muy alejados de que pueda haber un colapso", ha subrayado.

Moreno, que ha asistido en el municipio malagueño de Estepona al acto de recepción del edificio del nuevo Hospital de Alta Resolución de la localidad, ha valorado la actual situación sanitaria en Andalucía y ha incidido en que "el virus sigue aquí", aunque, "lo único que a lo mejor alguno no se pensaba que podía pasar era que el nivel de incidencia y de contagio fuera tan rápido, especialmente en las últimas semanas".

Al respecto, ha reiterando el hecho de que cuando se permite la movilidad hay más riesgo de contagio, a lo que se ha unido algunas "actitudes irresponsables", aunque ha señalado que "suelen ser minoritarias; la mayoría de la gente y de los andaluces se han portado de manera ejemplar y hay que reconocerlo", aludiendo, como ejemplo, "al comportamiento ejemplar" tras ganar el Sevilla la Europa League "a pesar del éxito y de las ganas de celebrarlo".

"Sabemos que el virus sigue aquí, sabemos que tenemos que combatirlo y sabemos, al mismo tiempo, que tenemos que tener un equilibrio entre la protección fundamental y prioritaria de los ciudadanos de Andalucía en ámbito sanitario, pero al mismo tiempo mantener la actividad económica para que no nos vayamos a la ruina", ha dicho.

Moreno ha resaltado que en Andalucía "estamos muy por debajo de la media nacional en incidencias por cada 100.000 habitantes, por ahora", ha señalado, explicando que es "por ahora porque luchamos contra una pandemia que da giros inesperados, que es un enemigo muy complejo y donde todavía hay muchas facetas de esta enfermedad que no conocemos".

Así, ha incidido en que, a finales de agosto, "me gustaría que en Andalucía no hubiera contagios, cosa que es imposible, igual que ocurre en el resto de Europa y del mundo, pero los datos son los que son, estamos por debajo de la media nacional".

Ha explicado que en Andalucía están libres el 80 por ciento de las camas UCI, "que eso es un dato fundamental desde el punto de vista clínico". "Ahora mismo estamos muy alejados de que pueda haber un colapso", ha dicho, insistiendo en que "las camas UCI están libres el 80 por ciento y el 50 por ciento de las camas hospitalarias también están libres, afortunadamente".

También ha dicho que los pacientes COVID "solo ocupan ahora mismo el 2,2 por ciento de las camas UCI que hay en Andalucía, lo que significa que el 98 por ciento no son camas COVID, para que desdramaticemos dentro de la gravedad que tiene esta situación".

Se ha referido, en concreto, a los datos del pasado lunes, y ha vuelto a insistir que "evidentemente no hay ningún motivo para estar relajados, tenemos que estar tensos, preparados, trabajando al máximo y eso es lo que estamos haciendo".

Eso sí, ha agregado que hay razones "más que objetivas para hacer una llamada a cierta tranquilidad, que no hay que confundir con irresponsabilidad; no tiene nada que ver, es que no dramaticemos la situación, muchas veces por dramatizar no vamos a conseguir mejor resultado".

"Lo que sí es importantísimo es que sigamos actuando con el máximo rigor individual", aludiendo al uso de mascarillas, distancia social, lavado de manos y "todo lo interiorizado en los últimos meses, que tiene que ser un patrón de comportamiento diario en nuestras vidas tanto personales, sociales, como laborales".

El presidente de la Junta ha agregado, por otro lado, que "se está trabajando, seguimos con nuestros rastreadores". "Somos la comunidad con más rastreadores de España y las cosas se están haciendo de una manera muy profesional".

De igual modo, ha incidido en el diagnóstico y ha dicho que el 95 por ciento de los nuevos contagiados no tienen síntomas. "Hemos pasado de una actitud que era pasiva, que íbamos detrás de los asintomáticos, y ahora es proactiva. El SAS persigue a cualquier atisbo de que pueda tener el virus", ha sostenido.

También ha señalado que se ha elevado al 70 por ciento la localización de contagiados, "lo que ayuda a romper la cadena de contagios mucho antes"; y en "PCR, desde que terminó el estado de alarma en Andalucía se han hecho más de 287.000 PCR, 180.000 test rápidos, se han hecho 5.000 nuevas contrataciones por refuerzo de COVID, además de 20.000 contrataciones del plan verano".

"Esta es la situación sanitaria en el día de hoy, siempre hay que hablar con máxima prudencia", ha sostenido, agregando que "necesitamos de la máxima atención de todos nosotros, concienciación y preocupación".

Por último, ha dicho que "las cosas van, con preocupación, no les voy a negar que llevo todo el verano en contacto directo con los responsables sanitarios, y preocupado y ocupado con todas las decisiones que tengamos que adoptar, algunas ya se han ido adoptando", ha concluido.