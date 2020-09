Cvirus.- Metro instala dispensadores de gel hidroalcohólico en 50 estaciones que concentran cerca del 50% de los viajes

Nuevos Ministerios, Avenida de América, Usera y Pueblo Nuevo son algunas de las estaciones que contarán con estos dispositivos

Metro de Madrid instalará 200 dispensadores de gel hidroalcohólico en 50 estaciones de la red que concentran "cerca del 50 por ciento" de los viajes en el suburbano y que cuentan con conexiones con una o varias líneas o con Cercanías Renfe.

Así lo ha asegurado el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, quien ha presentado este martes la medida junto al vicepresidente regional, Ignacio Aguado. "El objetivo es concienciar de que es muy importante que se use a la entrada y salida para evitar contagios", ha incidido el consejero.

Entre las estaciones que contarán con estos dispositivos se encuentran grandes intercambiadorer como Nuevos Ministerios, Príncipe Pío, Moncloa o Avenida de América --dónde han presentado este martes la medida--, pero también en otras en zonas restringidas o cerca de ellas como Usera, Puente de Vallecas, Oporto o Pueblo Nuevo.

Garrido, ha remarcado que se trata de un "despliegue muy importante" de una medida que se suma a la mascarilla obligatoria, las desinfecciones diarias, la prohibición de comer o la ventilación de "hasta 29 veces por hora" para garantizar que el transporte "sigue siendo seguro". "Es un elemento más de protección, no es obligatorio, pero es una aportación más de Metro", ha precisado Garrido.

El principal mensaje que ha querido trasladar es el bajo riesgo de infección en el transporte público de la región, que "no es un vector de transmisión", según "indican los informes internacionales" y e "uno de los lugares más seguros contra el Covid".

Es por ello que ha pedido que no se use el transporte público para "batallas políticas que no convienen y que no se dan en otros puntos".

"Cumplimos estrictamente con las prescripciones sanitarias de la densidad de viajeros que es hasta de tres personas por metro cuadrado y vigilamos intensivamente para que no se sobrepase (...) Viajamos con mayor restricción que el resto de Metros y cercanías que tienen hasta cuatro personas por metro cuadrado", ha añadido.

AGUADO SUBRAYA LA SEGURIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Por su parte, Aguado también ha puesto el foco en este aspecto, la seguridad del suburbano, y ha incidido en que la mayoría de los contagios se están produciendo "fundamentalmente en reuniones familiares y sociales", por lo que ha pedido a los medios de comunicación y "a la oposición" que se traslade esta imagen de confianza en la red.

"Pedimos que se genere información y no desinformación; que hagamos entender a los madrileños que los contagios se producen cuando nos reunimos las familias ampliadas, con nuestros primos, sobrinos o amigos en lugares cerrados con poca ventilación", ha expuesto el vicepresidente.

ATENCIÓN PRIORITARIA A ZONAS RESTRINGIDAS

Además de estos nuevos dispositivos, esta semana se ha mejorado la capacidad de transporte con especial atención a las zonas a las que se aplican las nuevas medidas frente al coronavirus, que cuentan con 44 estaciones del suburbano. Esta mejora contempla trenes que realizan recorridos en bucle: trayectos más cortos para reforzar el servicio en los tramos de línea con más afluencia; con el objetivo de mejorar las frecuencias y reducir los tiempos de espera.

Por otro lado, se ha reforzado el control automático de aforos, que ya se realiza en 225 estaciones, con un mayor control en las cuotas de entrada en las 44 estaciones afectadas. El sistema opera mediante las validaciones de los tornos de entrada y bloquea los accesos con microcortes de 2-3 minutos para evitar excesos de aforo en caso de necesidad.

También ha recordado que a través de la app de Metro se puede conocer el estado del aforo de la estación que se vaya a utilizar, así como un histórico de la ocupación en los últimos 40 minutos. Igualmente, indica los minutos de paso de cada tren.

Asimismo, se ha ampliado el dispositivo presencial de supervisión de aforo, que operaba en 22 estaciones, para incluir las 44 estaciones de las zonas afectadas. Personal de Metro y vigilantes controlan posibles aglomeraciones y ayudan a que los viajeros se distribuyan por todo el andén y los trenes. Metro continúa también con las limpiezas y desinfecciones intensivas diarias.

Además de estas medidas, Metro de Madrid va a contar con un centenar de nuevos maquinistas antes de que acabe el año. Los primeros 60 se incorporarán a la plantilla del suburbano el próximo 19 de noviembre, mientras que los otros 40 maquinistas, empezarán a prestar servicio el 22 de diciembre, de cara al inicio del periodo navideño.