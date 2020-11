Cvirus.- Médicos de primaria, "insumisos" ante la orden de dejar de pedir PCR a contactos estrechos "si nadie las hace"

Ven "nefasta" la decisión y "sospechan" que busca "reducir el número de PCR a realizar" mientras que Sanidade apuesta por evitarles "una pérdida de tiempo"

Médicos de Atención Primaria de Galicia se han mostrado "insumisos" ante la orden de la Consellería de Sanidade de que "no soliciten PCR a los contactos estrechos" y los remitan a la Central de Seguimiento de Contactos (CSC) porque se quejan de que "nadie las hace".

Así, médicos de Atención Primaria de Galicia consultados por Europa Press han comentado que en la última semana han detenido que pedir PCR para contactos estrechos porque por parte de la Central de Seguimiento no se ha hecho.

En concreto, el portavoz de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec), Jesús Sueiro, que ejerce en un centro de salud de Santiago ha explicado que "sorprende" esta directriz "cuando no se están haciendo las cosas bien" por parte del CSC. "Si no se hace, no voy a dejar de pedir la PCR", ha defendido.

"Si no hay constancia de que se hace (la PCR) no lo vamos a dejar así", ha explicado, para reivindicar "hacer el trabajo bien hecho". "No vamos a estar cruzados de brazos", ha asegurado ante casos que por parte del CSC no piden la prueba.

Sobre el argumento de Sanidade en la misiva dirigida a los médicos de familiar que apuesta por "evitar duplicidades", Sueiro ha lamentado que hay casos de contactos estrechos en los que "nadie se ha puesto en contacto con ellos". "Si hacen el trabajo no voy a protestar", ha puntualizado.

MENOS PCR

Por su parte, el vicepresidente del Colegio de Médicos de Pontevedra y médico de familia en el área de Vigo, Manuel Rodríguez Piñeiro, ha asegurado que "sospechan" que esta decisión busca "reducir el número de PCR a realizar".

Tras criticar que la Central de Seguimiento opera "sin controlar a gente", ha insistido que con esta orden "van a hacer menos PCR". Por ello, ve "nefasta" la decisión adoptada por Sanidade.

"Si tienes un sistema que mal que bien va funcionando, si ahora lo inutilizas y lo poner a funcionar con sistemas de muy dudosa calidad, va a enlentecer toda la actividad", ha sentenciado el doctor Rodríguez Piñeiro.

En la misiva enviada a los médicos de familia gallegos, la dirección de Atención Primaria del área, a la que tuvo acceso Europa Press, se señala que "tras la reunión con la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria y para evitar duplicidades" en la solicitud de PCR a los "contactos estrechos", se les indica que les transmitan a los facultativos "que no se soliciten PCR a contactos estrechos".

CAMBIOS

Así, les recuerdan que los pacientes que "detecten como contactos no identificados por la CSC o no seguidos por ellos" remitan un correo electrónico a esta central con los datos de esas personas.

"En el caso de que el paciente ya esté en seguimiento por la CSC, y se encuentre en 10 días tras la exposición con un caso positivo, y detectéis que no tiene solicitada PCR del 10 día, remitiréis mail desde el buzón del centro de salud", señala la directriz remitida. Al respecto, puntualiza que "el servicio de admisión comprobará si se encuentra en el listado de PCR del 10 día enviado desde la CSC y, de no estarlo, incluirán directamente a ese paciente para realización de PCR".

Con todo, por parte de Sanidade se subraya que en lo referente a la CSC "se espera que en los próximos días mejore su funcionamiento tras los cambios realizados".

MENOS BUROCRACIA

Por su parte, fuentes de la Consellería de Sanidade han destacado a Europa Press que con el fin de "aumentar la capacidad de detección de los casos Covid en Atención Primaria como primera línea de vigilancia y control de la pandemia" en Galicia y "evitar duplicidades e interferencias entre los diferentes actores que juegan un papel primordial en esta fase de la epidemia", la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria cuenta desde el 29 de septiembre con el 'Protocolo para la detección e manexo de casos de infección activa polo virus SARSCoV-2 en Atención Primaria'.

"El objetivo de este protocolo es establecer las acciones coordinadas de los facultativos de Atención Primaria y la Central de Seguimiento de Contactos", incide Sanidade, que añade que "a los facultativos médicos de Atención Primaria se les suprime toda acción burocrática que no aporta ningún valor clínico".

En este sentido, las mismas fuentes de Sanidade destacan que los facultativos de Atención Primaria "manejan los casos sospechosos y solicitan PCR o test de antígeno para el diagnóstico de la Covid-19, indicándole aislamiento hasta el resultado de la prueba". Y "comunican el resultado de los casos positivos (confirmados) prescribiendo aislamiento y comunicando las sanciones en caso de no cumplimiento".

Asimismo, realizan el seguimiento clínico domiciliario durante la enfermedad para "controlar su evolución y, en el caso de gravedad, enviar a la atención hospitalaria", añade Sanidade, que matiza que "dan el alta clínica según evolución del caso".

"PÉRDIDA DE TIEMPO"

En el caso de que un paciente se declare contacto estrecho, puntualizan por parte de Sanidade, "se remitirá esta circunstancia a la CSC que estudiará el caso y confirmará o no la condición de contacto estrecho".

En cuanto a la Central de Seguimiento de Contactos, Sanidade puntualiza que realiza la encuesta de caso, entre 15 y 20 minutos, para definir si es contacto estrecho o no y "no aporta valor que la realice el médico de primaria y si le supone una pérdida de tiempo".

También la CSC se encarga de la solicitud de PCR "el día primero de la cuarentena al contacto estrecho (solicitud por protocolo, no aporta valor que la realice el médico de primaria y si el supone una pérdida de tiempo) útil para estudio de cadena epidemiológica realizado por la Xefatura Territorial de Sanidade o Dirección Xeral de Saúde Pública".

A ello se suma el seguimiento diario del contacto estrecho "que es una persona sana en cuarentena (no aporta valor que la realice el médico de primaria y si le supone una pérdida de tiempo)", agrega. Finalmente las mismas fuentes de Sanidade destacan que el alta de la cuarentena "la determina el CSC" y concluyen que "no aporta valor que la realice el médico de primaria y si le supone una pérdida de tiempo".