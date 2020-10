Cvirus.- Más Madrid registra una batería de preguntas a Ayuso sobre la falta de personal sanitario y próximas medidas

El portavoz de Más Madrid en la Cámara regional, Pablo Gómez Perpinyá, ha registrado una batería de preguntas de Contestación Oral en el Pleno dirigidas a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en la que le pide explicaciones ante "la falta de personal sanitario" y las próximas medidas tras la aprobación del estado de alarma en toda España.

En concreto, le pregunta si dentro de las competencias que dispone el estado de alarma aprobado el 25 de octubre, qué medidas tomará su Gobierno en la Comunidad de Madrid, de qué manera tiene pensado su Gobierno dotar de personal sanitario al hospital Enfermera Isabel Zendal.

Asimismo, si reducirá las plantillas de personal sanitario de la red pública para dotar de personal al hospital Enfermera Isabel Zendal, cuántas veces solicitó su Gobierno refuerzos de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin que el Gobierno de España aportará dichos refuerzos y cómo son los canales de comunicación que mantiene con el Gobierno central respecto de lo relativo al Covid-19.

En declaraciones remitidas a los medios, el portavoz de Más Madrid ha afeado a la dirigente autonómica que ayer en una entrevista sugiriera que a una presidenta no se le pregunta sobre el personal sanitario que estará en el hospital de pandemias. "Esto revela que el personal sanitario es cosa menor y accesoria y que por eso no tiene que estará al corriente. Considera que su función no es contestar preguntas sino que se limita su tarea a hacerse fotos y confrontar con quien se ponga delante", ha sostenido.

Por ello, ha explicado que desde su grupo han registrado esta batería de preguntas para recordar que las formulan tanto la oposición como los periodistas.