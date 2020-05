Cvirus.- Madrid espera pasar a fase 1 y destaca que el Ministerio alabó su red de Primaria y de diagnóstico

La Comunidad de Madrid confía en acceder a la primea fase de desescalada a partir de este lunes puesto que el Ministerio de Sanidad alabó las capacidades de su red de Atención Primaria y diagnóstico de casos sospechosos, aunque de momento no tienen confirmación oficial del pase por parte del departamento que dirige Salvador Illa, decisión que se conocerá hoy.

Así lo ha indicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para indicar que en la reunión bilateral que se mantuvo ayer con el Ministerio para analizar la solicitud de Madrid y su informe técnico al respecto, no se pidió aclaración de ningún dato aportado por la Comunidad y se valoró su "esfuerzo".

"Mis sensaciones son bastante mejores", ha apuntado el consejero para añadir que en anteriores encuentros tuvo que "hablar más" de todos los aspectos que luego comunicaron como motivos para mantener a Madrid en fase cero, sobre todo la capacidad de hacer pruebas PCR y la situación de la Atención Primaria.

En declaraciones a Onda Cero y Antena 3, recogidas por Europa Press, el consejero madrileño ha apuntado, no obstante, que el informe sobre la tercera petición de acceso a la fase uno de desescalada "lo nuevo" que aporta es la actualización de datos, pues hay más conocimiento de cómo funciona la red de detección.

Escudero ha subrayado también que los pacientes en UCI, hospitalización y Urgencias siguen bajando, para espetar que si los indicadores y datos no son suficientes para que Madrid no pase de fase, tiene que haber una razón que no sea técnica.

Preguntado por la posición del Colegio de Médicos que apelaba a la prudencia a la hora de pasar a la fase uno de desescalada y se había aportado la institución colegial algún estudio al respecto, el consejero ha recalcado que no ha recibido por su parte ningún informe que desaconseje acceder a este nivel y cree que es una opinión "personal" de su presidente, Miguel Ángel Sánchez Chillón.

En cuanto al posible paso de Madrid a la fase dos una semana después de pasar a la primera, ha señalado, en una entrevista en Antena 3, que "hay que ir con prudencia y con cautela", para subrayar que "la fortaleza es de los datos, de ver el número de contagios, cómo van evolucionando los indicadores", además de la "responsabilidad de los madrileños".