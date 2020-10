Cvirus.- Los partidos políticos destacan la "importante" labor que han realizado las farmacias durante la pandemia

Los portavoces en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados han destacado, durante una mesa redonda organizada en el IX Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), la "importante" labor realizada por las farmacias durante la pandemia.

En primer lugar, la portavoz del PSOE, Ana Prieto Nieto, ha agradecido la tarea de todos los farmacéuticos que han estado en primera línea en el mostrador a pie de calle atendiendo a quién lo ha necesitado gracias a su compromiso en la protección de la salud de las personas.

"Son una parte del Sistema Nacional de Salud, tanto en la prestación farmacéutica como en otras actividades que se regulan en los conciertos que se firman con las Comunidades. Es necesario destacar, por ejemplo, el papel que hace la farmacia comunitaria, tanto en los barrios de las poblaciones como en los núcleos rurales, donde el farmacéutico ofrece una función sanitaria de primera magnitud en la salud de la población y contribuye a la no despoblación", ha indicado.

Por su parte, la portavoz del PP, Elvira Velasco Morillo, también se ha sumado a los agradecimientos porque los farmacéuticos "se han dejado la piel", especialmente en la zona rural, y ha asegurado que siempre ha habido un ofrecimiento por el papel que podían desempeñar con las dificultades que tenían sin material de protección.

"Se ha visto el esfuerzo, la dedicación por llevar el medicamento a todos los domicilios y las ganas de ponerse por delante para cubrir las necesidades y problemas de salud que se han generado. Hay que reconocer la gran labor que están haciendo los farmacéuticos y farmacéuticas comunitarias", ha aseverado.

De esta forma, a su juicio, las farmacias "tendrían que integrarse más en el Sistema Nacional de Salud para dar respuesta a todas las necesidades de la población de tipo sanitario. "Habría que establecer líneas de colaboración, independientemente de la titularidad, para que el beneficio sea mayor, siempre con el consenso de las profesionales sanitarias", ha considerado.

Por su parte, el portavoz de VOX, Juan Luis Steegmann Olmedillas, también ha aplaudido la labor de las farmacias durante la pandemia COVID-19 al ser "indudable" que la cruz verde siempre ha estado encendida, recordando que su grupo exigió su protección y solicitó que se les realizara los test de detección del virus, como en los centros sanitarios y sociosanitarios.

Respecto al modelo de farmacia, Steegmann Olmedillas ha desgranado que para su grupo político las farmacias son establecimientos sanitarios de interés público que podrían mejorar el sistema a través de posibles conciertos o colaboraciones.

"Nuestro plan sería evaluar si es oportuno o no establecer un concierto de Sanidad con las farmacias con una serie de funciones y obligaciones. La cuestión es saber qué tanto por ciento están preparadas para dar este salto a efectos operativos (adherencia, seguimiento farmacológico). Tendrían que ser potenciados el farmacéutico de atención primaria, el hospitalario y el comunitario de tal forma que todos los farmacéuticos estén implicados en el Sistema Nacional de Salud, bien formando parte del servicio público o concertando servicios si es preciso. Y también es deseable llegar a un acuerdo entre las profesiones sanitarias implicadas", ha dicho.

"TREMENDO PAPEL" DE LAS FARMACIAS

Del mismo modo, el portavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz Gómez, ha comenzado su intervención alzando la voz porque en un principio las farmacias no fueron consideradas un lugar de riesgo, si bien, en una de las prórrogas del estado de alarma, se cambió esa concepción para que fueran lugares en los que la Covid-19 se considerase una enfermedad profesional en el ámbito de las farmacias comunitarias.

"Esta situación nos parecía inconcebible por estar en esa primera línea de batalla. El papel de la farmacia comunitaria en esta crisis ha sido tremendo. Sin estar del todo protegidos habéis seguido abiertas y dando un gran servicio y eso es de aplaudir", ha confesado.

En relación al modelo de farmacias que defiende su grupo, ha afirmado que la colaboración público-privada, en cualquier sector que se dé, "parece virtuosa". "No creemos que la naturaleza jurídica de un establecimiento, de una profesión, determine las funciones y la eficacia de las mismas. Pensamos que tal y como está definida la oficina de farmacia es correcta, pero sí creemos que la farmacia comunitaria tiene que estar más coordinada con la atención primaria. Por ejemplo, no entendemos que no se haya podido hacer pruebas de cribado COVID-19 y lo hemos planteado y sabiendo que estáis dispuestos y preparados", ha explicado.

Por otro lado, la portavoz de Podemos, Rosa Mª Medel Pérez, ha destacado el trabajo fundamental que se ha hecho desde las farmacias durante la parte "más dura" de la pandemia como el servicio a domicilio, pero ha denunciado que son los servicios sociales quiénes tendrían que haberlo hecho, pero llevan con unos recortes "tremendos" desde 2008.

En este contexto, en una defensa hacia un modelo de gestión público de los recursos, ha hecho hincapié en que para su grupo político la farmacia comunitaria es la farmacia asistencial dentro de los centros sanitarios y que en la atención primaria es donde tiene que potenciarse, al igual que existe una farmacia hospitalaria. "Las oficinas de farmacia como las conocemos tiene que existir, pero con otras misiones y funciones", ha apostillado.

Por último, la portavoz del PNV, Josune Gorospe Elezkano, ha mostrado su "agradecimiento infinito a los farmacéuticos porque se saben las tensiones que han vivido, al tiempo que ha abogado por el modelo actual de farmacia. "Entendemos que entre los puntos de mejora que tienen que aplicarse está la integración con el resto de agentes del sistema de salud. Consideramos que la farmacéutica y el farmacéutico son profesionales del sistema de salud y tienen que integrarse con la Atención Primaria, pero también con la atención personalizada y también con los servicios sociales local, y comarcal", ha detallado.

El presidente de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC), Jesús C. Gómez, ha agradecido las palabras de apoyo y reconocimiento a todos los grupos políticos. "La farmacia no quiere sustituir a nadie. Quiere complementar. Porque si quisiera sustituir cometería un grave error. La dispensación y el seguimiento terapéutico es la ley que nos obliga a hacer ese seguimiento, pero necesitamos más recursos. No poder acceder a la historia clínica nos hace trabajar con una venda en los ojos a la hora de aconsejar y dispensar para saber si está vacunado, si puede haber alguna interacción o alergia a algún medicamento", ha concluido.