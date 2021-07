Cvirus.- Los Erasmus gallegos pueden pedir cita para vacunarse desde este lunes

La 'autocita' estará disponible desde el miércoles para mayores de 50 que todavía no pudiesen o no acudiesen a recibir ninguna de las dosis

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) habilitará desde este lunes el sistema web para que los estudiantes menores de 30 años que se vayan de Erasmus para el próximo curso puedan pedir cita para vacunarse contra la covid-19.

Además, esta misma opción estará abierta a partir del miércoles 7 de julio para los mayores de 50 que no fuesen citados o que rechazasan acudir tras ser llamados por su grupo de edad.

Así lo adelantó el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en una rueda de prensa celebrada el sábado para abordar los próximos pasos de la campaña de vacunación en Galicia y en la que también participaron la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán Parrondo, el gerente del Sergas, José Flores, y el subdirector xeral de Sistemas e Tecnoloxías da Información, Benigno Rosón Calvo.

En concreto, la 'autocita' para menores de 30 y mayores de 50 funcionará para llenar huecos que deja el sistema habitual, es decir, la llamada "vacunación activa", en la que en próximas semanas estarán citadas por SMS tanto el grupo de 30 a 39 años --primeras dosis-- como de 40 a 49 --segundas dosis--.

El Sergas reservará para estas citas el 5 por ciento de las vacunas con el objetivo de llegar a 8.000 personas a lo largo de todo julio, mientras que el 95 por ciento de dosis restante será para la campaña activa.

EL LUNES, UNA "PRUEBA"

García Comesaña cifró en unos 2.000 los estudiantes de Erasmus, de acuerdo con el listado facilitado por las tres universidades gallegas. Así, el Sergas arrancará este mismo lunes las "pruebas" del nuevo sistema con este grupo, con la idea de que en próximas semanas se vaya "abriendo" a otros colectivos.

Eso sí, la 'autocita' no estará disponible para los grupos en vacunación activa: de 30 a 39 con primera dosis y de 40 a 49 con segunda--. "No queremos que, por un funcionamiento no deseado de la herramienta, tengamos algún tipo de problema", justificó el conselleiro.

FUNCIONAMIENTO

El encargado de explicar el funcionamiento de este nuevo mecanismo fue el subdirector xeral de Sistemas e Tecnoloxías da Información, Benigno Rosón. Para solicitar la cita, los pacientes podrán acceder tanto desde un ordenador --a través de la web cita.sergas.gal o del porta 'É-Saúde'-- como desde un teléfono móvil --con la aplicación 'Sergas Móbil'--.

El acceso estará habilitado para los menores de 30 años que se marchen de Erasmus y los mayores de 50 que aún no se hayan vacunado, ya tengan sanitaria del Sergas u otro tipo de seguro como Muface. El modo de identificar al paciente será de dos tipos: uno con seguridad básica a través de la tarjeta del Sergas, del DNI o del pasaporte; y otra con seguridad alta, con certificado digital y la 'chave 365'.

Una vez dentro, el ciudadano dispondrá de un calendario con los días libres para poder acudir a vacunarse. Al seleccionar un día concreto, el sistema le indicará si tiene huecos disponibles o no y el rango de horas en el que puede fijar la cita. Una vez registrado, el paciente verá en pantalla sus datos personales y la fecha, el lugar y la hora de su vacunación.