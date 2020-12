Cvirus.- Lanzan una Iniciativa Ciudadana Europea para garantizar el acceso de todas las personas a la vacuna de la Covid

Una coalición formada por sindicatos de trabajadores de la salud, ONGs, asociaciones de defensa de la sanidad pública, asociaciones de profesionales sanitarios, grupos de activistas, asociaciones de pacientes, la Confederación estatal de asociaciones vecinales, asociaciones estudiantiles y expertos en salud han lanzado una Iniciativa Ciudadana Europea; con el objetivo de obligar a la ComisiónEuropea a garantizar que los derechos de propiedad intelectual, como las patentes o las licencias, no limiten la disponibilidad de tratamientos y vacunas contra la COVID-19.

Concretamente, una Iniciativa Ciudadana Europea (ECI) es la vía directa para proponer un cambio legislativo a la Comisión Europea. Así, las entidades agrupadas en la Iniciativa 'Right2Cure' tendrán que recoger un millón de firmas entre las ciudadanía de los veintisiete estados miembros. Esta iniciativa vinculante se añade a la preocupación expresada por grupos de la sociedad civil, expertos en salud pública y líderes mundiales para que las vacunas y los tratamientos recientemente desarrollados puedan estar disponibles para todas las personas, y no sólo para una reducida parte de la población debido a las barrerasfinancieras y logísticas.

Entre las demandas planteadas en la iniciativa ciudadana se encuentran que los derechos de propiedad intelectual, incluidas las patentes, no dificulten la accesibilidad o la disponibilidad de cualquier futura vacuna o tratamiento para la Covid-19; evitar que lalegislación de la Unión Europea (UE) sobre los datos y la exclusividad comercial limite la eficacia inmediata dé las licencias obligatorias expedidas por los Estados miembros; introducir obligaciones legales para que los beneficiarios de los fondos de la UE compartan los conocimientos, la propiedad intelectual y/o los datos relacionados con la tecnología sanitaria de Covid-19 en un fondo común de tecnología o patentes; además de incorporar obligaciones legales en materia de transparencia de las contribuciones públicas, los costos de producción y las cláusulas de accesibilidad, y asequibilidad combinadas con licencias no exclusivas para los beneficiarios de los fondos de la UE.

En este sentido, los organizadores afirman que las empresas farmacéuticas deberían estar obligadas a compartir los resultados de sus investigaciones con otras instituciones para acelerar la producción de dosis a nivel mundial y reducir el costo de manera significativa, como ya han propuesto India y Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio. También exigen que las negociaciones se lleven a cabo con total transparencia.

La fecha de lanzamiento de la campaña, en la víspera del Día Mundial del Sida, "no ha sido casualidad". "Mostramos nuestro apoyo a las personas que viven con y están afectadas por el VIH. Millones de personas murieron porque no podían pagar el tratamiento y la protección. Después de una batalla de décadas, las empresas farmacéuticas se vieron obligadas a abandonar sus patentes. Pero el mundo simplemente no puede permitirse esperar tanto tiempo", señalan desde la iniciativa en España. El Comité de la Iniciativa "Right2Cure" lleva apenas semanas de trabajo, pero día a día sigue creciendo con las numerosas adhesiones registradas.

Por ahora, las principales organizaciones en España que apoyan y trabajan por que esta alcance su objetivo son: La Federación de Asociaciones en defensa de la Sanidad Pública; el colectivo ILPMedicamentos a un precio justo; Asociación en Defensa de la SanidadPública de Madrid (ADSPM); Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM); Consejo de Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM); Federación de Asociaciones Medicusmundi; Plataforma de Afectados por Hepatitis C (PLAFHC); Coordinadora de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo de España; Farmacritixs; Federación de Planificación Familiar; Federación Española de Estudiantes de Medicina para laCooperación Internacional; Oxfam España; Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) o ATTAC España; entre otras.