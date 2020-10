Cvirus.- Isa Serra insta a la Comunidad a cumplir la orden del Gobierno de cerrar Madrid y pide explicaciones a Aguado

La portavoz de Unidas Podemos-IU en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha instado este jueves a la Comunidad de Madrid a cumplir con las órdenes del Gobierno central de cerrar Madrid y ha pedido explicaciones de lo que está sucediendo al vicepresidente regional, Ignacio Aguado.

"No entendemos lo que está haciendo Aguado, no sé si es que no se enteró de lo que iba a hacer el Gobierno de la Comunidad pero tiene que dar explicaciones de lo que está pasando. Se debería estar hablando hoy de los rastreadores que van a contratar, de cumplir protocolos en educación y refuerzo de Atención Primaria", ha lanzado Serra en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional.

A su juicio, "hay una orden" del Ministerio de Sanidad que "la señora Ayuso tiene que cumplir" y le ha afeado que en vez de centrarse en eso se vaya a votar hoy la Ley del Suelo de su Gobierno en el Pleno sin dejar debatir a los grupos de la oposición: "Es una vergüenza que hoy hablemos de la ley del Suelo con la situación que tenemos en la Comunidad".