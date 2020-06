Cvirus.- Illa afirma que el 8-M y el resto de acontecimientos de esos días deben juzgarse "por el mismo parámetro"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado este martes que los eventos del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el resto de acontecimientos que tuvieron lugar en estos primeros días deben juzgarse "por el mismo parámetro".

Así lo ha indicado el titular de la cartera de Sanidad durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado, donde, preguntado por el senador de Vox José Manuel Marín, ha insistido en que no va a "entrar en un ejercicio de predicción del pasado".

"No me parece ni justo ni honesto. Decir ahora, con lo que sabemos hoy, qué había que haber hecho el 8 de marzo, el 7 de marzo o el 31 de diciembre del año pasado, no me interesa. No he ido y no voy a seguir por ese camino", ha declarado.

En todo caso, el titular de la cartera de Sanidad ha recordado que "el 8 de marzo y el 9 y el 10 y el 7 pasaron más cosas" además de las concentraciones por el Día de la Mujer, y ha manifestado que "deben ser todas juzgadas por el mismo parámetro".

"A mí me parece que algunos solo se fijan en el 8 de marzo y dejan de fijarse en otros acontecimientos, muy relevantes también en número de asistencia en recintos cerrados, que se celebraron en Madrid", ha remarcado el ministro de Sanidad.

De este modo, Illa ha insistido en que el 8 de marzo, la información de la que se disponía, "permitía que se hiciera lo que se hizo". "Eso es lo que hemos dicho siempre y es lo que repetimos ahora", ha zanjado.