Cvirus.- Igea evita pensar en intencionalidad al contar datos pero ve "sorprendente" que no se explote Registro Civil

"Pensar bien me cansa menos que pensar mal pero es verdad que es un poco sorprendente", asegura

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, considera que ha habido "bastante lío" a la hora de contar los datos de los fallecidos a causa de la COVID-19 y aunque no quiere pensar en una intencionalidad política sí cree que la cuestión es "un poco sorprendente" que no haya capacidad para explotar el Registro Civil.

"Yo hace mucho que digo en política lo que se puede atribuir a la estulticia no lo atribuyas a la maldad, quiero decir que muchas veces es pura ineficacia, tiendo a pensar bien porque me cansa menos que pensar mal, pero la verdad es que es un poco sorprendente", ha señalado este miércoles Igea en declaraciones al programa 'Cuatro al día' recogidas por Europa Press

El portavoz de la Junta ha señalado que ha habido "bastante lío" con esta cuestión desde el principio porque "primero" Sanidad sólo registra muertes en hospitales, no muertes en global, como se ha hecho desde el principio, pero después ha habido un cambio de sistema en el registro que ha supuesto que ocurra durante un tiempo como en Madrid con los positivos, que "como no se registran el mismo día y cada informe aparece cada día pues aparecen cero de manera reiterada, lo cual no es cierto".

Por ello, ha recordado que Castilla y León pidió desde el principio, hace más de un mes, que se explotasen los datos del registro único que hay de mortalidad, que es el Registro Civil, al que tiene acceso el Ministerio de Justicia.

"No se entierra a nadie en este país sin el certificado médico en el Registro Civil", ha señalado Igea, quien ha incidido en que ahí viene la causa de la muerte, si ha tenido COVID o no. "Es un poco sorprendente que no seamos capaces de explotar ese registro único al que tiene acceso el Ministerio de Justicia", ha reiterado.

IMPACTO DE LA PANDEMIA

En cuanto a los datos del INE conocidos este miércoles, que señalan que las muertes registradas en las primeras 21 semanas del año son 225.930, un 24,1 por ciento más, es decir, 43.945 personas fallecidas más, Igea considera que es "el impacto real de la pandemia".

El vicepresidente de la Junta ha asegurado que el exceso de mortalidad es "indudable que es el impacto real de la pandemia" y ha agregado que probablemente el 80 o 90 por ciento de esa mortalidad tenga que ver directamente con el virus y que haya un porcentaje relacionado también con el confinamiento, es decir, motivos como retraso de diagnósticos, infartos, trombosis, enfermedades provocadas por la inmovilidad.

En cuanto al hecho de que los fallecidos en residencias no se incluyan en el registro, Francisco Igea ha apuntado que hay un problema con la intención que tiene el registro de datos, que se hace para compararse con el resto del mundo, con la elección de un sistema que es registrar la mortalidad hospitalaria.

Sin embargo, ha aclarado que en Castilla y León desde el principio se registra toda la mortalidad y en la página de datos con la que cuenta la Junta se dan los datos de las residencias y la mortalidad global, pero no se tiene acceso directo al registro y a veces "bailan un poco las cifras".

Sin embargo, cree que estas personas merecen que se les incluya, pero lo que realmente cree que merece la gente "es la verdad" y ha asegurado que "en política la verdad siempre es transformadora" y lo que no se puede hacer, algo que se ha aprendido en esta pandemia, es que a pesar de que vayan mal las cosas, la gente no puede pensar que se les está engañando. "Eso es lo más terrible de una situación como ésta, pensar que sus gobernantes les engañan", ha aseverado.