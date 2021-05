Cvirus.- El Hospital de Llíria incorpora robot de radiación ultravioleta para la desinfección de instalaciones

El Departamento de Salud Arnau de Vilanova-Llíria de València ha incorporado a las tareas de desinfección de sus instalaciones un robot de radiación ultravioleta. El equipo se enmarca en el plan europeo 'The European Commission in the fight against SARS-CoV-2' para dotar a los centros hospitalarios de la última tecnología para combatir la pandemia por la covid-19.

El robot UVC se puede dirigir a distancia a través de una aplicación móvil y la desinfección siempre debe iniciarse desde el exterior del espacio que se quiera desinfectar, según ha informado el departamento en un comunicado.

La diferencia de este equipo de limpieza respecto de otros ya existentes en el mercado es que, una vez programado, se reposiciona automáticamente en cualquier entorno del hospital para situarse a la distancia de "máxima efectividad" sobre todas y cada una de las superficies críticas que deben ser desinfectadas.

El aparato es eficaz para la desinfección de superficies, pues elimina el 99,99% de los microorganismos tras las exposiciones programadas. Además, tiene la posibilidad de utilización manual y cuenta con sistemas de seguridad de última generación.

En las instalaciones del hospital de Llíria, en un primer momento, está programando para las habitaciones de pacientes covid, con la intención de disminuir el tiempo de limpieza y desinfección de las habitaciones tras las altas clínicas, con el fin de mantener la seguridad de los profesionales y pacientes, aunque también se está valorando su uso para los casos de bacterias resistentes a antibióticos, entre otras utilidades. Este tipo de robots se ha adjudicado a través de una donación con fondos de la Comisión Europea.