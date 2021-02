Cvirus.- Galicia comenzará este jueves a administrar la vacuna de AstraZeneca a trabajadores de Axuda no Fogar

Galicia comenzará a administrar este jueves las dosis recibidas de la vacuna de AstraZeneca entre los trabajadores del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) menores de 55 años, un proceso que se desarrollará "en paralelo con el resto de grupos establecidos".

Así lo ha apuntado este miércoles el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que ha comparecido en rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en la última reunión del comité clínico.

El conselleiro ha recordado que las vacunas son "la gran esperanza que tiene en este momento la humanidad" contra la covid-19 y ha garantizado que Galicia está poniendo "el máximo esfuerzo" en vacunar a su población "lo antes posible".

Este lunes, ha apuntado, llegaron a Galicia 19.890 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer y 11.100 de AstraZeneca, un primer envío que, según lo acordado a nivel nacional, no podrá emplearse en mayores de 55 años, lo que está obligando a replantear el calendario vacunal.

La comunidad ha terminado ya la pauta completa en las residencias de mayores y este martes concluyó la administración de la segunda dosis a los sanitarios de primera línea. Paralelamente, este miércoles se ha iniciado el proceso con el resto de sanitarios.

NUEVO GRUPO

A mayores, Julio García Comesaña ha apuntado que, mientras se dirimen otros grupos a los que podrían destinarse las vacunas de AstraZeneca cuando se inicie el proceso en mayores de 80 años, Sanidade ha decidido iniciar la administración de las 11.100 dosis ya recibidas entre el personal del Servizo de Axuda no Fogar menor de 55 años, algo que comenzará ya el jueves.

A nivel nacional, ha explicado, la ponencia sobre los próximos grupos que entrarán --entre los que se perfila el personal de emergencias-- "no está aún cerrado". Sin embargo, para no paralizar el proceso, la Xunta ha decidido administrarlo ya en este grupo, toda vez que trabaja con personas de riesgo y que sus datos ya habían sido recabados para incluirlos en el plan.

Por otra parte, el conselleiro ha explicado que el debate también está abierto a sugerencias a nivel nacional, como la posibilidad de adelantar la vacunación de personas menores de 80 años pero con patologías graves. Galicia, ha destacado, "cumplirá lo que se establezca en el documento marco", aunque con un "cierto margen de maniobra".

VACUNACIÓN EN DOMUSVI

Finalmente, preguntado acerca de la vacunación de la consejera delegada de las residencias DomusVi, García Comesaña ha afirmado que Galicia es "extremadamente estricta" en los criterios de vacunación y en la priorización de los trabajadores de las residencias y de sus usuarios.

El criterio para vacunar a todos los trabajadores de estos centros, ha dicho, "no era protegerlos a ellos, si no a los residentes". "Si la persona de la que me habla entraba con frecuencia en las residencias, está bien vacunada, porque ese era el objetivo del primer grupo", ha zanjado.