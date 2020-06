Cvirus.- Feijóo garantiza "hospitalidad" a los turistas, pero pide cautela y urge el plan estatal frente a rebrotes

Ratifica que los visitantes tendrán una guía y un teléfono de atención específico, y celebra los datos con los que llega Galicia a la apertura de fronteras

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este viernes los datos de incidencia de la pandemia con los que llega Galicia al momento en el que se reabrirán las fronteras entre provincias en España, al tiempo que ha aprovechado para garantizar "hospitalidad" a los turistas que lleguen a la Comunidad, que "serán recibidos con los brazos abiertos", pero también para pedir "cautelas".

De hecho, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el presidente gallego ha aprovechado para volver a urgir al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez a elaborar un plan frente a rebrotes con premisas comunes para todo el territorio.

Y además, tras rechazar las críticas por "xenofobia" o "madrileñofobia" que le han atribuido algunos dirigentes como el alcalde vigués, Abel Caballero, Feijóo ha insistido en que todos los visitantes serán "bien recibidos" y en que "lo único" que les pide es que, ante el "mínimo síntoma" covid se pongan en contacto con el Sergas.

Con tal fin, ha ratificado que contarán con una guía de actuación y con un teléfono de atención específico que se pondrá en marcha en breve, y mediante el que se podrá realizar "la primera consulta" puesto que los visitantes "no tienen por qué conocer las ubicaciones de los centros de salud".

De entrar en el circuito covid, se les practicará el PCR en los tiempos prefijados de "24 o 48 horas" y, si dieran positivo, se procedería a decretar el aislamiento inmediato del afectado en cuestión y de las personas con las que haya mantenido contacto estrecho (ya sea con quienes viaja o con quienes estuviese vinculado de forma próxima en Galicia).

RECHAZA "CRISPAR" LA VIDA POLÍTICA

Sobre las críticas de que sus palabras en relación a restricciones de movilidad respondían a una postura "xenófoba" o de "madrileñofobia", Feijóo ha esgrimido que "lo mejor es no contestar a esas aseveraciones" y no entrar "en la intencionalidad de crispar la vida política gallega". "Ante insultos o insidias, creo que lo que debemos hacer es no dar aprecio", ha dicho.

Al tiempo, ha defendido que no se puede "frivolizar" el debate sobre salud público y ha reivindicado la "hospitalidad" de los gallegos, con el Camino de Santiago como bandera.

FEIJÓO CELEBRA LOS DATOS DE GALICIA

Más allá, Feijóo ha celebrado los datos con los que llega Galicia a la reapertura de fronteras. "El Gobierno firma con tener los datos que tenemos ahora el próximo año y medio", ha sentenciado y, además de insistir en el plan nacional de rebrotes, ha pedido "cautelas", responsabilidad individual y mantener las pautas de seguridad sanitaria.

Finalmente, no ha ocultado su preocupación por el hecho de que el 21 de junio también se vayan a reabrir las fronteras europeas, con la excepción de Portugal, "sin limitaciones" y "a pesar" de que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha apelado a evitar incluso los movimientos entre provincias si no son imprescindibles.