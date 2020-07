Cvirus.- FACUA rechaza la cartilla Covid que propone Ayuso "por vulnerar los derechos de los usuarios"

FACUA Madrid ha mostrado este martes su rechazo a la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la creación de una cartilla Covid-19, una medida "sin ninguna base científica que podría vulnerar, entre otras, la normativa de protección de datos".

En un comunicado, FACUA Madrid ha advertido que esta medida podría vulnerar la normativa de protección de datos en el caso de que se establezca como requisitos mostrar la cartilla para acceder a establecimientos o utilizar servicios, ya que "revelaría información relativa a la salud del usuario, que se consideran datos especialmente protegidos".

De igual forma, la asociación también indica que supone una "discriminación directa de los ciudadanos y una posible vulneración de sus derechos a la privacidad, a la libertad de movimiento, o incluso al trabajo, entre otros".

Además, consideran que la obtención de esta cartilla Covid-19 "no garantiza que la persona que lo porta sea totalmente inmune, ya que aún no hay evidencias claras de que quien haya pasado la enfermedad del Covid-19 no pueda volver a contraerlo, a la vez que el fallo en uno de los test o la presencia de un falso negativo podría tener graves consecuencias al otorgar este certificado a personas que sí podrían contagiar o ser contagiadas".

Por otra parte, la existencia de un documento que se otorgue a las personas que hayan superado la enfermedad puede, a su juicio, "empujar a parte de la población a infectarse para así conseguir las ventajas que lleva asociadas el disponer de esta cartilla, lo que puede derivar en una sobrecarga de la Atención Primaria y el sistema sanitario público madrileño y aumentar el riesgo en la población, así como disparar el número de contagios".