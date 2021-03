Cvirus.- Expertos señalan que el Covid-19 ha obligado a replantearse estrategias en vacunación ante patologías conocidas

Expertos reunidos en el curso 'Vacunación: nuevos escenarios y nuevos tiempos', organizado por el Instituto de Formación del Consejo General de Enfermería (ISFOS), con la colaboración de Pfizer, han señalado que el Covid-19 ha obligado a replantearse estrategias en vacunación ante patologías conocidas.

El objetivo de este encuentro ha sido analizar en profundidad aspectos clave de la vacunación en una situación cambiante como la actual y que van desde el marco legal o la importancia de la inmunización frente al neumococo y el meningococo a las campañas y estrategias frente al COVID-19.

"Nuestro objetivo es que las enfermeras tengan acceso a una formación que les sea útil en su día a día, adaptada a la situación en que nos encontramos, que sea práctica e innovadora y, para ello, contamos no sólo con los mejores expertos en cada materia sino también con las herramientas necesarias para que el tiempo y los horarios no sean un problema", ha explicado la directora de ISFOS y vicepresidenta del Consejo General de Enfermería, Pilar Fernández.

Y es que, tal y como ha recordado, la vacunación es un acto "cien por cien" enfermero, por loo que la formación continua en este campo es "esencial", especialmente, este año en el que ha habido grandes novedades por la llegada de las vacunas frente al COVID-19 y en el que otras vacunas se han visto afectadas de uno u otro modo por la situación de pandemia.

Durante el encuentro, el presidente de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, César Tolosa Tribiño, ha sido el encargado de analizar el marco legal de la vacunación en el momento actual, ha explicado a qué situaciones se están enfrentando los jueces en los últimos meses y ha planteado varios supuestos que hasta ahora no se habían contemplado y en los que ya hay que empezar a pensar.

Por su parte, la jefa de Sección del Centro de Salud y Vacunación Internacional, Esther Redondo Margüello, se ha referido a la vacunación frente al neumococo en un momento en el que la prevención de la neumonía, especialmente en población vulnerable, adquiere una especial relevancia. Además, la pediatra del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Walter Goycoechea, se ha centrado en la protección frente al meningococo ACWY en el lactante.

La perspectiva enfermera ha venido de la mano del enfermero del Centro de Salud Sardinero en Cantabria, Raúl Ayala, que se ha centrado en las estrategias de vacunación frente al COVID, en la vacunación masiva en pabellones y estadios y en el papel clave de las enfermeras y enfermeros en todo este proceso. Todos ellos han interactuado con los asistentes durante este encuentro virtual en el que estos les han hecho llegar cientos de preguntas.

Como ha explicado el magistrado durante su intervención, la vacunación es un tema eminentemente sanitario y científico que, en este momento, ha adquirido una relevancia social de tal calado que también implica decisiones desde el punto de vista jurídico.

Hasta la pandemia, ha subrayado, la intervención de los jueces en cuestiones relacionadas con las vacunas solía estar circunscrita a grupos antivacunas o progenitores que se negaban a vacunar a sus hijos. Sin embargo, en los últimos meses se han visto aflorar otras cuestiones en las que la justicia ha tenido que intervenir, concretamente, de hijos que se negaban a que sus padres, de los que eran representantes legales y se encontraban en residencias, fueran vacunados.

"Hasta el momento, los jueces han adoptado la decisión de que, no existiendo ninguna contraindicación para la dispensación de la vacuna, lo fundamental es preservar la salud de esas personas mayores por encima de las alegaciones de sus representantes", ha enfatizado Tolosa.

Asimismo, se ha referido a la obligatoriedad de la vacunación por ley, un tema que, ha dicho, sería factible ya que está contemplado en determinados supuestos en los que la pandemia por Covid-19 encajaría a la perfección. Sin embargo, la predisposición de la población a vacunarse es tal, llegando incluso a saltarse la lista establecida, como desgraciadamente se ha visto, que no parece que vaya a constituir un problema.

No obstante, sí podría surgir un supuesto al que hasta ahora no nos habíamos enfrentado: la pérdida de oportunidad. "El problema que puede surgir es que, si no hay vacunas para todos, haya personas que contraigan la enfermedad e imputen la responsabilidad a la Administración sanitaria por no haberle dotado de los medios necesarios", ha recalcado Tolosa.

PREVENIR LA INFECCIÓN NEUMOCÓCICA

Por otro lado, Redondo se ha centrado en la importancia de prevenir infecciones respiratorias como la infección neumocócica o la infección gripal en este contexto Covid-19 para evitar una saturación aún mayor del sistema sanitario.

Y es que, como ha explicado, el neumococo es el germen que más frecuentemente sobreinfecta a pacientes hospitalizados críticos por el SARS-COV 2 y sus consecuencias en enfermos críticos pueden llegar a ser mortales.

"La parte positiva es que el neumococo se puede prevenir. Tenemos vacunas seguras y eficaces como la conjugada trecevalente que puede prevenir de forma eficaz la neumonía neumocócica por serotipos vacunales", ha enfatizado.

Esta vacuna, que puede administrarse en cualquier momento del año, está especialmente indicada en adultos con enfermedades crónicas, pacientes inmunodeprimidos y personas a partir de los 60 o 65 años. De hecho, apunta, sólo por el hecho de ser mayor tienen una inmunosenescencia que les vuelve más vulnerables a la infección, es decir, tienen más probabilidades de contraerla y evolucionar mal.

Al mismo tiempo, Goycoechea ha explicado cuál ha sido la situación frente al meningococo en los últimos años en nuestro país. Así, en un contexto en el que el serogrupo B siempre ha sido el más prevalente, desde 2016-2017 se había venido registrando un incremento de los serogrupos A, C, W, Y, siendo estos dos últimos especialmente virulentos.

Con la llegada de la pandemia y la instauración de medidas como la distancia social, las mascarillas, el lavado de manos, el número de casos empezó a reducirse aunque, advierte, no así su virulencia. Lo esperable ahora, es que la incidencia vuelva a incrementarse y, por ello, es preciso adoptar medidas.

Actualmente, en España se incluye la vacunación frente a los serogrupos A, C, W e Y del meningococo a los doce años de edad y, en algunas comunidades autónomas, al año. Sin embargo, ha puntualizado, algunas sociedades científicas van aún más allá y recomiendan la vacunación incluso antes.

"De las vacunas que tenemos en el mercado, 'Nimenrix' se puede utilizar desde las seis semanas. Vacunando al lactante con una pauta de 2+1, a los 2, 4, y 12 meses, podemos garantizar la protección directa de ese lactante", ha argumentado.

Aunque los casos de enfermedad en el lactante son limitados en el momento actual, para este experto cabe esperar, debido al modelo de transmisión del meningococo, que se incrementen, de ahí que implementar estrategias de vacunación temprana permitiría adelantarse y proteger a los más pequeños casi desde el nacimiento.

Por último, Ayala se ha referido a la vacunación masiva frente al COVID-19, algo, ha subrayado, para lo que los centros de salud no están preparados y ha abogado, como ya ha empezado a hacerse en algunas comunidades, por hacerlo en pabellones o estadios. Estos, ha explicado, "son el mejor lugar para vacunar a mucha gente en poco tiempo", eso sí, "siempre que se cuente con el personal debidamente formado".