Cvirus.- Euskadi dice que debe ser "ágil" en respuesta a la pandemia para evitar "el mal mayor" del confinamiento

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha defendido la necesidad de ser "ágiles en responder a las situaciones" que va generando la pandemia de covid-19 para evitar "el mal mayor de un confinamiento total" como el de marzo.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la consejera ha señalado que "Euskadi, como cualquier país o región de Europa, debe estar preparada para lo mejor y para lo peor" ante la crisis sanitaria y, "tal como se está realizando en estos momentos, hacer unos análisis muy concretos por áreas, por municipios, analizar la evolución por semanas y, en función de ella, tomar las medias oportunas".

En este sentido, ha defendido que "tenemos que ser ágiles en responder a las situaciones que se nos presentan para evitar el mal mayor, que es el confinamiento total que vivimos en marzo".

Respecto a la posibilidad de que se adopten nuevas restricciones, ha apuntado que, "de momento, vamos a recabar la opinión de los expertos, que nos dicen que necesitamos una semana para evaluar esa situación y para analizar no sólo la tendencia general en Euskadi, sino quizá algunos municipios o zonas con especial incidencia y atenderlas de forma específica". Según ha indicado, "todo eso nos tiene que ayudar a adoptar decisiones concretas".

Asimismo, la consejera vasca ha considerado que no puede establecerse "una uniformidad" en el establecimiento de medidas. De este modo, ha apuntado que, además de los datos de contagios y pruebas PCR que se realizan, hay que tener en cuenta "las capacidades hospitalarias".

Según ha indicado, "en definitiva, estamos adoptando estas medidas para tratar de poder atender a toda la ciudadanía que se vaya a contagiar" pero que "el sistema sanitario pueda responder de forma adecuada".

De este modo, ha apuntado que esas capacidades son "distintas" y, por tanto, ha afirmado que considera que "una uniformidad no se podría establecer".

"EXCESIVAS EXPECTATIVAS"

Por otro lado, Tapia ha advertido de que se están generando "excesivas expectativas" sobre la llegada de fondos europeos de reconstrucción y, en este sentido, ha recordado que "ya veremos en qué momento" llegan esos recursos y, además, para ello "la propia Unión se tiene que endeudar y ese endeudamiento tiene unas condiciones".

Tras indicar que aún no se conocen "las condiciones en las cuales vamos a tener que trabajar" para poder presentar los proyectos, ha señalado que "lo más relevante es que empresas privadas y administraciones sepamos qué proyectos queremos llevar adelante a partir del año 21" y que se comiencen a "implementar con nuestros propios recursos y, si después somos capaces de captar recursos europeos, mejor que mejor".

"¿Tenemos capacidades? Sí. ¿Estamos bien preparados? Sí. Pero tenemos que ser conscientes de que tienen que ser proyectos transformadores y que se puedan llevar a cabo rápidamente. Y confiar en primer lugar en nuestras propias capacidades y recursos y después acudir a fondos europeos, y no sólo a Next Generation. Existen muchas puertas en Europa, muchos recursos que no tenemos que olvidar", ha subrayado.

De cualquier modo, ha apelado a "aprovechar la oportunidad para realizar una transformación competitiva de nuestro tejido productivo, de la sociedad y de las administraciones", y ha confiado en que habrá "capacidad de establecer programas concretos" para pymes que permitan establecer medidas de digitalización o mejoras en eficiencia energética.

La consejera ha lamentado que "todavía nos queda un año 2021 bastante difícil", teniendo en cuenta las opiniones de los analistas y la situación de los pedidos, y ha incidido en que, frente al cierre de algunas empresas debido a las consecuencias económicas de la pandemia, es preciso "conseguir que puedan aparecer otras empresas o crecer las que tenemos en este momento".

Respecto a la posibilidad de un incremento de la conflictividad en esta situación, ha señalado que ve "entendible" que se produzca en una empresa "con problemas", pero hay otras movilizaciones que se "entienden menos" como la anunciada en Osakidetza o la del profesorado al inicio del curso.

"¿En qué país europeo en medio de la pandemia, con unas condiciones como las que tenemos en Euskadi, colectivos públicos en esta situación tan complicada han ido a una huelga para solucionar sus problemas? Y no digo que no haya problemas y que no haya que mejorar, pero ¿es esa la solución?", ha cuestionado.