Cvirus.- Escudero asegura que las obras del hospital de pandemias van a "buen ritmo"

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado este jueves que la construcción del nuevo Hospital de Emergencias de Valdebebas "cumple con todos los requerimientos técnicos y legales" y ha asegurado que las obras "van a buen ritmo".

Así lo ha trasladado el consejero durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea de este jueves, en respuesta a la pregunta de la diputada de Más Madrid Mónica García que le ha acusado de "malgastar" el dinero de los madrileños y de haberse reunido antes "con las constructoras" que con los médicos interinos residentes.

"No necesitamos un hospital de pandemias, necesitamos otro gobierno que no desmantele la sanidad pública y no se aproveche de una pandemia para hacer negocio a costa de la salud de los madrileños", ha lanzado la diputada de Más Madrid.

El titular de Sanidad le ha respondido que no están cometiendo "ninguna ilegalidad ni arbitrariedad". "Usted no persigue que se cumpla la ley, usted quiere tener razón, aunque sea en contra del interés de los madrileños, y que un informe técnico se lo ratifique, que es algo muy distinto", le ha reprochado.

A su juicio, el nuevo Hospital de Emergencias es "todo un hito" para la Sanidad madrileña ya que "la experiencia en la gestión asistencial del Covid-19 les ha puesto de manifiesto "la necesidad de poder contar con un hospital multifuncional, flexible y adaptable a las necesidades planteadas en cada momento".

Ha recordado que el nuevo Hospital de Emergencias contará con 1.000 camas, organizadas modularmente en torno a controles de enfermería de 48/50 camas. Asimismo, dispondrá de un total de 50 puestos de UCI y Cuidados Intermedios.

Por otra parte, y con la finalidad de evitar contagios, se habilitarán 2 circuitos diferenciados de pacientes y profesionales, así como altas e ingresos. También contará con un sistema de exclusas para el acceso controlado de pacientes y profesionales a todas las zonas de hospitalización, para evitar el riesgo de contagio o exposición a carga vírica.