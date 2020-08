Cvirus.- Dos de los 5 ancianos que dieron positivo en residencia de Ciempozuelos (Madrid) son ingresados en el hospital

Ciempozuelos lanza un mensaje de "serenidad y tranquilidad" porque todos los usuarios "están perfectamente"

Dos de los cinco ancianos que dieron positivo tras ser trasladados a una residencia de Ciempozuelos tras un brote detectado en San Martín de la Vegan han tenido que ser ingresados en el Hospital de Valdemoro, ha confirmado el concejal de Hacienda y Seguridad de Ciempozuelos, Pedro Jiménez.

El edil ha detallado que en todo momento los cinco casos positivos fueron aislados del resto de residentes. Dieron positivo en PCR a los dos días de ser trasladados a Ciempozuelos. Una de las personas que ha necesitado ingreso hospitalario lo hizo ayer domingo y la otra el sábado, ha indicado.

Los otros tres positivos permanecen en la residencia de Ciempozuelos aisladas, "como se hace en el domicilio con cualquier persona con coronavirus". Una de esas tres personas que no ha requerido hospitalización presenta mayor sintomatología y las otras dos "están perfectamente".

El concejal de Ciempozuelos ha lanzado un mensaje de "serenidad y tranquilidad" a las familias del resto de residentes, a pesar de que se hayan tenido que suspender las visitas y la actividad del centro de día, porque todas las personas ingresadas en la residencia "están perfectamente".

Por su parte, la alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, lamentó ayer a través de un vídeo que la residencia las Vegas, ubicada en el municipio y hasta ahora libre de Covid, se haya convertido en un "nuevo foco", lo que le llevó a cargar contra la Comunidad de Madrid por el traslado de residentes procedentes de San Martín de la Vega.

"No queremos entrar en polémicas sobre si podían haber venido no. Para mi no es el mejor protocolo traer a ocho personas que supuestamente pueden tener el virus a una residencia donde la gente está sin sintomatología y sin coronavirus", ha declarado el titular de Hacienda y Seguridad.

También añadía que, en todo caso, Ciempozuelos es "un municipio hospitalario y que no niega en ningún momento a que vengan". También ha sido preguntado por las palabras del alcalde de San Martín de la Vega, Rafael Martínez, que ayer criticó que su homóloga en Ciempozuelos "señale con el dedo" a sus vecinos por los casos de Covid-19 surgidos en la residencia Las Vegas, ubicada en el segundo municipio y a la que fueron trasladados varios de los residentes del centro San Marcos, de San Martín, donde el miércoles se informó de un brote de coronavirus con cerca de medio centenar de casos.

"No vamos a entrar en polémica. La alcaldesa hizo sus declaraciones estas vacaciones porque a nadie le gusta que en un centro donde no hay ningún caso se traslade a personas que tengan el problema pero Ciempozuelos es hospitalario y estamos para atenderlos. Quizás no se ha hecho de la mejor manera porque tampoco se ha avisado y nos hemos enterado casi por los medios de comunicación, pero no entraremos en polémicas", ha manifestado Pedro Jiménez.

A la Comunidad de Madrid sí le ha pedido un "protocolo diferente" porque no entiende que el traslado se haya hecho a una residencia que, hasta hace dos días, "el contagio era cero". "Aquí se ha sufrido mucho la pandemia pero hay que decir que está totalmente controlado el tema y dar la mayor tranquilidad a las familias porque todos están perfectamente", ha concluido.