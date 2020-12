Cvirus.- El PP destaca "el esfuerzo titánico" de Salud para garantizar la vacunación contra la Covid-19 en Murcia

La viceportavoz del PP en la Asamblea Regional, Mª Carmen Ruiz, ha destacado, tras la comparecencia del consejero de salud Manuel Villegas ante la Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional, "el esfuerzo titánico de la consejería para crear una red de organización y coordinación que garantice la recepción, almacenamiento, distribución y administración" de la vacuna contra el coronavirus que empezará el próximo 27 de diciembre.

En este línea, ha incidido en la formación realizada a equipos de enfermeros de atención primaria para garantizar la vacunación en los centros de mayores y personas con discapacidad "cuyos residentes y trabajadores serán los primeros en recibirla", ha explicado.

Ruiz Jódar ha subrayado la "transparencia" con la que el Gobierno regional ha impregnado la gestión de la pandemia "informando en la Asamblea Regional y diariamente a toda la población". También se ha referido a la "objetividad" en la que ha basado sus decisiones "siempre tomadas bajo criterios sanitarios y epidemiológicos", ha dicho, según informaron fuentes del PP en un comunicado.

La viceportavoz 'popular' ha señalado que se han tomado "medidas restrictivas duras y difíciles, pero necesarias" y que han dado resultado, "la Región de Murcia es con Canarias la que el virus tiene menos incidencia, actualmente".

Ha mencionado, las medidas de refuerzo del sistema sanitario adoptadas por el Ejecutivo murciano, "contamos casi con 500 rastreadores lo que nos sitúa por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, el SMS tiene 3.000 profesionales más que hace un año un aumento de plantilla del 14%, somos la Región que más pruebas de antígenos ha hecho superando los 520.000 tests y se ha impulsado las nuevas tecnologías con más de 150.000 consultas telemáticas lo que garantiza la asistencia inmediata y evita desplazamientos", ha explicado.

Por otro lado, ha lamentado "la falta de coordinación del Gobierno de España que ha provocado que en nuestro país haya 17 modelos distintos y 17 Navidades distintas en las comunidades autónomas". Además, ha mostrado su sorpresa ante la actitud del ministerio de Sanidad que aún no ha atendido la petición de Salud para que las farmacias puedan realizar tests de antígenos. "Esperamos una rectificación más del Gobierno de la Nación ya que no se entiende califiquen el protocolo de trabajado y muy exquisito y, por contra, no le den luz verde".