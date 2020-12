Cvirus.- La Comunidad Madrid tiene "todas las instalaciones preparadas" para comenzar a vacunar el próximo domingo

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha asegurado que el Gobierno regional tiene "todas las instalaciones preparadas" para comenzar a vacunar el próximo domingo, "si todo va bien y se cumplen los plazos".

En declaraciones a los medios, tras visitar el Belén de Mensajeros de la Paz, ha incidido en que la región tiene preparadas casi un millar de instalaciones que están habilitadas para empezar a suministrar la vacuna.

"Lo que no sabemos todavía a ciencia cierta es exactamente el número de vacunas que vamos a recibir. En cualquier caso, en cuanto empiecen a llegar queremos que sea una campaña de vacunación lo más rápida posible", ha señalado, para a renglón seguido incidir en que en la medida en que se pueda vacunar pronto, se estarán rompiendo "muchas cadenas de contagio".

Por otra parte, Aguado ha insistido en que es una "mala noticia" que antes de Navidades los madrileños no puedan ir libremente a una farmacia a hacerse un test de antígenos. "No entiendo por qué el Gobierno de España no lo autoriza, porque desde luego la preocupación está ahí. Hay muchos ciudadanos que quieren saber cuál es su situación", ha manifestado.