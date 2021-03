Cvirus.- La Comunidad de Madrid recibiría en abril un millón de vacunas de Johnson "si todo fuera bien"

Escudero señala que "no hay que basar todo en cierres perimetrales"

La Comunidad de Madrid podría recibir un millón de vacunas de Johnson & Johnson en abril "si todo fuera bien", lo que sumado a las vacunas de Pfizer supondría "una buenísima noticia" para los madrileños.

Así lo ha señalado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, donde se ha mostrado a favor de la estrategia de administrar una sola dosis que se está aplicando en otros países de la Unión Europea.

"Los resultados en otros países de la monodosis son buenos y hay un descenso de contagios. Esa estrategia no se puede aplicar en España, pero hay que aprender de la experiencia internacional. Hay que ser flexibles y estar abiertos y una estrategia de vacunación requiere agilidad y hay que estar atentos a otros países", ha subrayado.

Respecto a la vacuna de Johnson, Escudero ha detallado que la autorización de la Agencia de Medicamentos llegará a finales de esta semana y el suministro, según sus noticias, llegará a finales de marzo principios del próximo mes de abril.

Primero se recibirán "muy pocas" dosis y el Gobierno prevé que la producción aumentará a partir de mayo y junio. "El contrato con Europa es de 200 millones de vacunas de aquí a finales de año. Sin saber la cifra exacta, España recibirá 20,4 millones de aquí a abril y si todo fuera bien, en Madrid sería un horizonte de un millón de vacunas que junto a las de Pfizer sería una buenísima noticia", ha reseñado.

Por ello, el consejero madrileño ha afirmado que espera que "las vacunas lleguen cuanto antes para que se les permita controlar dónde se administra la vacunación". "Para que lleguemos a ese 70% al verano en Madrid necesitamos 9,2 millones de vacunas con dos dosis", ha dicho añadiendo que esa previsión de vacunación la ven "bastante complicada".

A Escudero le resulta "sorprendente" el rechazo tan alto de la vacuna de AstraZeneca, dado que todas las vacunas han llegado a ser autorizadas "con mucho rigor" indicando que los resultados de inmunidad están siendo buenos en otros países como Reino Unido no solo de 55 a 65 años sino por encima de esta última franja de edad.

SEMANA SANTA

En cuanto a la Semana Santa, Escudero ha expuesto que mañana habrá una nueva reunión del Consejo Interterritorial de Salud para estudiar la estrategia conjunta de cara a este periodo vacacional.

Sobre si Madrid se podría descolgar del plan general, ha señalado que el Gobierno regional hará una propuesta indicando que tiene que haber un consenso en las decisiones conjuntas que se tomen. "El debate es saber qué es ese consenso porque son muchos inconvenientes", ha dicho.

Además, ha indicado que Madrid seguirá con su estrategia apuntando que el debate actual de cierre o no perimetral "no responde a cómo se debe de actuar en estos momentos", ya que el 80% de los contagios se producen en los domicilios y "las medidas selectivas están funcionando".

"No hay que basar todo en cierres perimetrales porque todavía tenemos Barajas sin control y puede venir un ciudadano de París y no uno de Albacete. La estrategia debe ser de manera conjunta y no con puntos oportunistas según cada momento. Vamos a seguir tomando decisiones donde se producen los contagios", ha recalcado.