Cvirus.- La Comunidad de Madrid adquirirá 2 millones más de test de antígenos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional adquirirá 2 millones más de test de antígenos, que se sumará al 1,5 millones que tienen ahora mismo en stock, con el objetivo de "seguir aumentado los cribados".

Así lo ha avanzado, en el desayuno sobre Economía de la longevidad organizado por la revista 65yMás.com, que se ha podido seguir de forma telemática, donde ha vuelto a insistir en su petición a las empresas de que realicen test antes de las comidas y cenas que se celebran por Madrid.

"Por ahora la situación es buena. Es verdad que no es Covid cero... pero no la vamos a tener en mucho tiempo. La evolución por ahora no nos preocupa pero sí que estamos sobre ello", ha dicho, al tiempo que ha subrayado la importancia de seguir insistiendo en la vacunación.

Además, Ayuso ha reiterado que pone el Hospital Enfermera Isabel Zendal, "el mejor del mundo en pandemias", a disposición de España por si alguna comunidad autónoma "tiene algún problema de hospitalización y necesita flexibilidad".