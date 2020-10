Cvirus.- Chivite ve "una tendencia a la baja" de casos en Navarra en los últimos siete días, aunque ayer hubo un repunte

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que el descenso de casos en los últimos siete días apunta "una tendencia a la baja" en la Comunidad foral, aunque ha remarcado que este jueves se registró un repunte de casos, si bien no ha avanzado la cifra exacta a la espera de que la haga pública el Departamento de Salud.

Para la jefa del Ejecutivo foral, "los datos solamente de un día no te dan una perspectiva, hacemos la evolución de los siete días y los 14 últimos días". Y ha señalado que "en estos últimos siete días ha habido menos casos que en los anteriores siete, por lo que entendemos que puede haber una tendencia a la baja".

No obstante, en declaraciones a los periodistas, Chivite ha explicado que "hoy los datos no son tan buenos como los de ayer, ha pegado una subida", por lo que ha incidido en que "tenemos que ver la evolución al menos en siete días, porque la foto de un día no nos da un dibujo claro de la situación".

"Estos últimos siete días tenemos mejores que los siete anteriores, pero esta tendencia se tiene que confirmar", ha expuesto la presidenta, quien ha vuelto a apelar a la responsabilidad individual, ya que "muchos de los contagios vienen del ámbito familiar y social". Ha pedido así "un esfuerzo de todos" para conseguir doblegar la curva de contagios.

Asimismo, Chivite ha explicado que se están vigilando varias localidades y monitorizando día a día sus datos por si se tiene que tomar la decisión de aumentar las restricciones y limitar las entradas y salidas del municipio, como ya se ha hecho en Peralta, Funes, Falces y San Adrián.

En este sentido, la presidenta ha informado de que este mismo jueves el Gobierno foral decidió confinar el municipio de San Adrián ante la "tendencia clara" de aumento de contagios. Según ha dicho, "ya se le había comunicado al alcalde que estábamos pensándolo" y "ha compartido la decisión, que entrará en vigor a las 00.00 de este viernes".

Ha explicado la presidenta que "tenemos varias localidades que estamos vigilando" y que se está "monitorizando día a día los resultados". "Cada dato lo asociamos a un brote, se hace un seguimiento muy detallado de las cosas y tenemos algunos otros municipios que están en naranja, pero no los voy a nombrar porque si estos días van bajando los datos no se tomarán esas decisiones de confinamiento que esperemos que no tengamos que tomar en ningún otro municipio de Navarra", ha declarado.