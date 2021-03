Cvirus.- CCOO pide "no repetir los errores" de cometidos en las fiestas navideñas para evitar una 'cuarta ola'

La Federación de Sanidad y Sectores de CCOO ha pedido no repetir los errores" de cometidos en las fiestas navideñas para evitar una 'cuarta ola' de contagios de coronavirus, avisando de que desde diciembre y hasta febrero se han duplicado los casos entre el personal sanitario, con más de 41.000.

Unas cifras en las que se incluyen los profesionales sanitarios de centros institucionales y no a todas las categorías, por lo que este dato no refleja la realidad de personal contagiado en centros y servicios sanitarios y sociosanitarios. De este modo, se han producido no menos de 41.000 incapacidades temporales en ese periodo de máxima atención asistencial.

Teóricamente los servicios de prevención deberían evaluar todos los casos, especialmente aquellos en los que no se ha conseguido saber el foco de exposición, pero, según los registros facilitados al Ministerio de Sanidad desde las distintas comunidades y que publica semanalmente, el 26 de febrero los casos Covid-19 cuyo origen es desconocido suponía casi un 37 por ciento.

"La infradeclaración de accidentes de trabajo por Covid-19 es notable y de ello da cuenta el avance de accidentes de trabajo (enero/diciembre 2020), que sitúa los accidentes de trabajo con baja por Covid-19 en 9.858, cifra muy inferior a la realidad ocasionada por la pandemia", ha zanjado el sindicato.