Cvirus.- CCOO critica "la nefasta gestión" de Sanidad en la renovación de los contratos de Salud Pública valenciana

CCOO ha mostrado su rechazo en la Mesa Sectorial a "la nefasta gestión" de los responsables en Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad para prorrogar los contratos de refuerzo Covid-19 en Salud Pública, que ha tenido como consecuencia "el cese de personal entrenado en el seguimiento y vigilancia del coronavirus", lo que "puede poner en riesgo el control epidemiológico de la pandemia", según ha advertido el sindicato en un comunicado.

Al respecto, ha considerado "una temeridad y una irresponsabilidad" agotar los plazos para la autorización de la renovación de los contratos que finalizaban el pasado 30 de noviembre.

CCOO ya había alertado a la Conselleria de Sanidad en "numerosas ocasiones" de la problemática existente para la renovación de estos contratos y había propuesto buscar una solución extraordinaria para una situación como esta con la que se garantizase la continuidad en la prestación del servicio por parte de personal entrenado para ello.

En ese sentido, ha recordado que en otras ocasiones la Administración ha solventado situaciones que implican a la Ley de la función pública para garantizar la disponibilidad de recursos humanos, por lo que, ha recalcado, "no aceptamos como justificación válida de esta nefasta gestión, los límites que esta normativa establece para prevenir el fraude en la contratación en una situación ordinaria".

Además, el sindicato ha señaldo que "no se entiende que no se haya planificado la cobertura con tiempo suficiente para que las funciones que realiza este personal no se vean interrumpidas" y "máxime cuando desde el Gobierno central se ha impulsado una normativa que obliga a las administraciones competentes a garantizar el número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica".

Por todo ello, ha exigido que "se depuren responsabilidades por la inacción por parte de las personas con responsabilidad en materia de contratación y gestión de recursos humanos". "La demora en la autorización de los contratos ha puesto en grave riesgo la cobertura de los mismos y la continuidad en la prestación del servicio", ha señalado.

Por todo ello, ha exigido que se aclare de inmediato cuántos contratos se han quedado sin cubrir, cuántos días se va a demorar la contratación, cómo se prevé cubrir las funciones que ese personal estaba realizando y qué medidas se tienen previsto adoptar para garantizar la cobertura del servicio si no se pueden cubrir los puestos.