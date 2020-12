Cvirus.- Cacof prevé que los test rápidos de anticuerpos empiecen a llegar la semana que viene a las farmacias andaluzas

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), Antonio Mingorance, ha anunciado que "posiblemente esta semana que viene empiecen a llega a la farmacias" los test rápidos de anticuerpos del Covid-19.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Mingorance ha explicado que "desde la distribución se les ha dicho a las farmacias que quieran pedirlos que podrían optar a una cuantas unidades para poder atender las peticiones del cliente", y en cuanto que los test "tengan la autorización de la agencia y de comercialización, como en este caso, estarán a disposición de los pacientes".

"Ya se sabe que son con prescripción médica y que son test que solo dicen si se ha pasado la enfermedad y si se ha desarrollado hace tiempo, pero en ningún caso pueden constituir el diagnóstico e la enfermedad", ha señalado el presidente del Cacof, para añadir que "se lleva a las farmacias con unas instrucciones y es un inmunoensayo que indica si hemos desarrollado anticuerpos IgG e IgM".

Ha precisado que "esto no puede servir como un diagnóstico preciso, pero si sirven para determinar si se han desarrollado anticuerpos por haber estado en contacto con el virus", al tiempo que ha señalado que "no" te informe si en el momento de hacerse el test la persona tiene la enfermedad porque "los anticuerpos se suelen crear cuando han pasado los quince días de haber desarrollado una enfermedad".

"Para decir que en ese momento se tiene la enfermedad, pues no, par esto están los test de antígenos y las pruebas de PCR, pero ninguna prueba es excluyente ni hay que bajar la guardia", ha asegurado Mingorance, quien ha advertido que independientemente del test "hay que guardar las normas de distancia, de mascarilla, de seguridad y todo lo que estamos haciendo, que creo que estamos empezando a hacer bien".

Cuestionado sobre si las farmacias siguen demandando ser el sitio donde se pueden llevar a cabo test de antígenos, ha explicado que los farmacéuticos "le hicimos el ofrecimiento a la administración que estábamos a su disposición para lo que necesitara; desde la farmacias no demandamos nada". "Si la administración en una algún momento entiende que se deban hacer, por cualquier situación anómala o excepcional, las farmacia estamos a disposición de la autoridad sanitaria, que es quien debe decidir en todo momento si se hacen o no los test en las farmacias".

Sobre que ya haya llegado a Reino Unido la vacuna del coronavirus de Pfizer, Mingorance ha dicho que no tiene que generar "ninguna duda", porque Inglaterra "no está sometida al dictamen de la Agencia Europea del Medicamento y han decidido hacerlo por otra vía más rápida", pero "en cuanto a generar más o menos desconfianza no creo que sea este el caso".

Por último, Mingorance ha dicho que "es un hecho" que está descendiendo la venta de medicamentos antigripales y de otras patologías porque "vamos con mascarilla, tenemos más previsión, tenemos más higiene, más distancia social, menos eventos, y por ello todas esta enfermedades que son infectocontagiosas descienden".