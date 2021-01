Cvirus.- Andalucía hablará con sindicatos y empresarios para diseñar siguientes fases de vacunación

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha anunciado este viernes que la Junta de Andalucía mantendrá encuentros con sindicatos y empresarios para establecer cómo acometer las siguientes fases de vacunación en la comunidad andaluza, una vez terminen las anteriores ya establecidas.

Bendodo ha recordado que el protocolo pactado hasta ahora marca que los primeros eran los usuarios y trabajadores de residencias de mayores, "a los que ya prácticamente a todos se les ha puesto la segunda dosis"; luego los profesionales sanitarios en primera línea, los grandes dependientes, el resto de trabajadores sanitarios, los empleados de ayudas a domicilio y mayores de 80 años.

"A partir de ahí vamos a trabajar con los sindicatos y los empresarios de Andalucía para que ellos mismos nos ayuden a establecer una prioridad en distintos sectores de cómo vacunar, las empresas y trabajadores que se consideran con más presencia y atención al público", ha asegurado el consejero en la inauguración de la nueva sede Unidad de Salud Mental de Fuengirola (Málaga).

Bendodo ha incidido en que el plan de vacunación de Andalucía "se va a cumplir a rajatabla", asegurando que hay "una vigilancia especial" para este cumplimiento; pero ha reiterado que "el ritmo que llevará no va a depender de la Junta sino de las dosis que nos lleguen del Gobierno", apuntando que "a partir de ahí tenemos capacidad amplísima para vacunar tirando de todos los recursos, la pública, la privada y todo lo que haga falta; ojalá tuviéramos ese problema y llegaran las dosis".

El consejero ha dicho que "necesitamos muchas más vacunas en Andalucía", donde ya se han puesto 283.669 dosis, "que es prácticamente el 93 por ciento de las recibidas, con lo que hay ya 67.531 personas que están inmunizadas", reiterando la idoneidad de la reserva de dosis "porque las circunstancias nos han dado la razón".

También ha deseado que se cumplan las palabras de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, "que decía ayer que el 70 por ciento de la población estaría vacunada con las dos dosis para ese verano, será una buena noticia, pero al ritmo que vamos lo vemos complicado", añadiendo: "O se multiplica la llegada de vacunas o será imposible de cumplir".

En este sentido, ha confiado en que la nueva ministra de Sanidad, "que espero que lo pueda hacer bien", tome decisiones "y se ponga al frente de la pandemia o que deje que las comunidades autónomas nos pongamos; lo que no puede seguir siendo es como el perro del hortelano".

Además, ha vuelto a instar al Ejecutivo central a "asumir responsabilidades y no tener miedo al desgaste que es lo que tiene". "Lo que no vale es que cuando llegan las primeras vacunas vayan corriendo desde el Gobierno de España a ponerle una pegatina grande que ponga Gobierno de España y ahora que no llegan es culpa de Bruselas", ha dicho.

Pero también ha considerado que Europa "no puede perder el primer asalto con el Reino Unido con motivo del Brexit", en cuanto a las vacunas; por lo que ha exigido a la UE que "sea firme" y exija "con todas las herramientas a su alcance que las farmacéuticas cumplan".

Bendodo ha indicado que en cuanto a la expansión de la pandemia "quedan días complicados todavía" de esta tercera ola "que es la más agresiva de las tres" y, aunque ha dicho que "no se pueden lanzar las campanas al vuelo", sí ha destacado que el ritmo de contagio ha reducido en los últimos días con lo que "se van notando levemente las medidas de restricción de movilidad".