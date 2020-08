Cvirus.- Andalucía encarga estudio para ver si "evidencias científicas" recomiendan prohibir fumar en espacios públicos

La Junta de Andalucía ha encargado un informe a fin de conocer si existen "evidencias científicas" que recomienden la prohibición de fumar en espacios públicos como una medida positiva de cara a prevenir posibles contagios de Covid-19, después de que Galicia haya dictado que no se puede fumar en la vía pública si no existe una distancia de dos metros de separación con otras personas.

Así lo ha confirmado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en el transcurso de la rueda de prensa que ha ofrecido junto al consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la que han informado sobre la tercera reunión de autoevaluación y seguimiento de las medidas del Gobierno andaluz frente al Covid-19.

Ha explicado que han abordado esta circunstancia en la referida reunión y ha explicado que Andalucía cuenta con Plan andaluz Antitabaco "con gente muy calificada" al cual le han solicitado que elabore un estudio "para ver si existen evidencias científicas de que es positivo prohibirlo de cara al Covid", aunque cree que "no tiene una trascendencia clínica muy notable".

"Mientras no tengamos suficiente información no podemos tomar una medida de este porte basándonos en beneficios desde el punto de vista científico cuando aún no tenemos claro que exista esa evidencia", ha sostenido Aguirre, que ha indicado que una vez que tengan el estudio, el equipo técnico de la Consejería y del Covid valorarán si es necesario tomar esa medida.

En cualquier caso, el consejero andaluz de Salud ha explicado que cree que fumar en espacios públicos "no tiene una trascendencia clínica muy notable" aunque no quita que hayan pedido "un pequeño informe para darle rigor desde el punto de vista científico".