Cvirus.- Andalucía destaca la producción científica de "impacto" sobre Covid de Urgencias del Área Sur

Un total de cuatro facultativos del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias (SCCU) de Atención Primaria del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla han llevado a cabo durante la pandemia una importante actividad investigadora, "consolidando esta vertiente junto al desarrollo de la actividad asistencial de su práctica diaria". En este período de 2020 han publicado cuatro investigaciones vinculadas a la infección por SARS-CoV-2 en revistas internacionales de reconocido prestigio e impacto científico.

En un comunicado, la Junta de Andalucía señala que este equipo de investigación está coordinado por el cardiólogo José Ramón Seco e integrado por los médicos de familia Ana Mateos, Raúl Curado y Félix Almeida. El embrión se ha ido formando a lo largo de los dos últimos años mediante la elaboración de comunicaciones científicas presentadas en distintos congresos nacionales e internacionales.

Según su coordinador, "la llegada de la pandemia ha supuesto un revulsivo para la proyección de nuestro grupo, con el reto puesto en desarrollar trabajos científicos que contribuyan a sumar en nuestra unidad".

Al margen de trabajos o publicaciones presentados en congresos o reuniones de las sociedades científicas habituales, el registro de la producción científica escrita en atención primaria es reducido frente al de atención hospitalaria. Sin embargo, como apunta Seco, "investigar en atención primaria es una herramienta esencial para incrementar la eficacia y eficiencia de su práctica clínica e innovar hacia la mejora continua de la actividad asistencial".

Los cuatro trabajos de investigación llevados a cabo en el año 2020 se han publicado entre julio y noviembre en tres revistas internacionales: 'British Medical Journal', de Reino Unido, y en las norteamericanas 'Annals of Internal Medicine' y 'Journal of Clinical Investigation'.

El primer trabajo publicado durante la pandemia es 'Detección inadecuada de pacientes asintomáticos infectados por SARS-CoV-2', en el 'British Medical Journal'. Sus autores ofrecen la hipótesis de la interrelación de varios factores en el diagnóstico no adecuado de los infectados por SARS-CoV-2 asintomáticos. Vinculan la escasa sensibilidad de los tests serológicos comerciales con la respuesta de memoria de linfocitos T y la eficaz secreción de anticuerpos neutralizantes. Al respecto, afirman que la eficacia de estas respuestas --"quizá codificadas genéticamente"-- determina la protección individual frente a la progresión a Covid-19 severo, "pero a la vez impide reconocer a los portadores asintomáticos de SARS-CoV-2, al menos hasta el desarrollo de estudios serológicos más sensibles".

Seguidamente, también en el mes de julio, se publicó el trabajo titulado 'Un papel progresivamente mayor para la inmunidad celular en el tratamiento multidimensional del Covid-D19' ('Annals of Internal Medicine'). Los autores comentan críticamente el primer 'case report' del grupo investigador de la John Hopkins sobre tratamiento con perfusiones intravenosas de linfocitos T reguladores en enfermos Covid-19 críticos. Sugieren el uso de este tipo de tratamiento en fases más precoces de la enfermedad, de forma conjunta con otros tratamientos.

A continuación, en octubre de 2020, publicaron nuevamente en 'British Medical Journal' la comunicación 'Evolución incierta de los síndromes coronarios no tratados durante la pandemia Covid-19'. El interés de este trabajo provocó que fuera reeditado en prensa el 4 de noviembre de 2020. Los autores señalan que la falta de tratamiento adecuado de los problemas coronarios es una complicación prevalente de esta pandemia recalcando el papel clave preventivo que podría desempeñar la atención primaria, por proximidad e información, en este tipo de pacientes.

La última publicación se corresponde con el mes de noviembre: 'Implicaciones clínicas de la reactividad cruzada a SARS-CoV-2', en 'Journal of Clinical Investigation'. Diversas publicaciones han venido señalando la existencia de reactividad cruzada entre SARS-CoV-2 y ciertos coronavirus endémicos humanos (eCoVs). Los autores describen las muy probables implicaciones clínicas de estos hallazgos. Por una parte, una infección previa por eCoVs podría tener un efecto protector a largo plazo frente a Covid-19. Por otra parte, la exposición previa a eCoVs, o infecciones por estos virus, podrían explicar en parte por qué un gran número de personas infectadas permanece asintomática, así como el hecho de que personas muy expuestas a SARS-CoV-2 no resulten infectadas.

Las consecuencias de estas repercusiones clínicas en términos de epidemiología son considerables, porque los datos actuales de prevalencia se basan sobre todo en tests serológicos, pero no toman en cuenta ni a los pacientes que han desarrollado inmunidad celular por otros medios, ni a los que previamente han estado expuestos y generado inmunidad a eCoVs, de manera que la prevalencia real de la inmunidad a SARS-CoV-2 debe ser mayor que la hasta ahora estimada.

Actualmente, este grupo investigador se encuentra inmerso en un nuevo proyecto centrado en el rendimiento diagnóstico de los test de antígenos SARS-CoV-2 en personas asintomáticas, trabajando sobre una muestra poblacional correspondiente a pacientes atendidos en urgencias de atención primaria.

Por su parte, la "gran aceptación internacional" de la línea de investigación que está llevando a cabo ha suscitado el interés de otras publicaciones científicas internacionales. Recientemente han recibido la invitación de 'Journal of Internal Medicine', 'Archives of Medical and Clinical Research' y 'Journal of Nutricional Science' para acoger sus aportaciones. Además, fruto del creciente impacto y prestigio de estos trabajos, ya han comenzado a indexarse en plataformas web de bases de datos de primera fila para citaciones de investigación científica mundial.