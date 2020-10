Cvirus.- Almeida cree que el TSJM ha dado un "varapalo extraordinariamente importante" a Illa y Sánchez

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, considera que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado, al tumbar las restricciones del Ministerio de Sanidad para los diez municipios más poblados de la Comunidad de Madrid, un "varapalo extraordinariamente importante" al Gobierno central.

"Es un varapalo extraordinariamente importante, porque es lo que llevábamos diciendo muchos meses; retrata la forma de gestión que ha tenido este gobierno sobre la dotación de un marco jurídico adecuado", ha espetado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la capital.

Los magistrados han decidido no validar las restricciones al afectar a derechos fundamentales. Por tanto, no se podrá multar a los que incumplan estas medidas que afectan a la movilidad y que se levantarán al no contar con la autorización judicial.

Para Almeida esto es fruto de "sustituir diálogo por el BOE", y entiende que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "han quedado descalificados en estos momentos", mientras que "la Comunidad tenía vocación de seguir dialogando, de buscar soluciones".

"Los madrileños tienen que ser conscientes de que tienen que seguir siendo responsables, porque los números siguen ahí. Vamos en la buena dirección, pero hay que continuar. No podemos restringir la movilidad, pero hay otras restricciones que siguen en funcionamiento, la más importante es seguir bajando los números y doblegando la curva. En la medida de lo posible, limitar la movilidad", ha concluido.