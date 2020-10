Cvirus.- Almeida cree que Illa "de la necesidad hace virtud" porque "no tiene justificación" el estado de alarma

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, hace "de la necesidad hace virtud", al conocerse que comunicó ayer que no alargaría el estado de alarma más allá de diez días porque "ya no tiene justificación".

Desde Carabanchel, donde ha acudido a la inauguración de nueva promoción de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en Carabanchel, el regidor le ha dicho al ministro que "si el término de comparación es París, hoy Madrid está por debajo de París".

"El estado de alarma ya no cumple con los requisitos del Gobierno de la Nación y sabe que posiblemente no tenga ya ninguna justificación. Yo me alegro, porque dentro de 10 días no hay que prorrogarlo, pero los madrileños no merecemos cambios de criterio como en un estado de alarma", ha apuntado.

Sobre el rédito que puede tener el Grupo Covid en esta situación entre Gobierno central y regional, Almeida entiende que "es mejor que haya siempre un grupo de interlocución". "Prefiero que haya un grupo de trabajo a que no haya un grupo de trabajo, pero entiendo que los madrileños piensen que el grupo de trabajo es inútil", ha lanzado.