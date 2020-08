Cvirus.- Aguado afirma que Madrid "está en alerta pero no en alarma" y apuesta por limitar la "movilidad insegura"

La Comunidad no contempla solicitar el estado de alarma

El vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha asegurado que la Comunidad de Madrid "está en alerta pero no en alarma", porque la situación respecto al Covid-19 "es de una cierta estabilidad" y "está controlada", al tiempo que se ha manifestado partidario de limitar la "movilidad insegura".

"La situación en la Comunidad de Madrid es de una cierta estabilidad, pero evidentemente nos hace estar en alerta", ha manifestado Aguado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha aludido al aumento de casos positivos en las últimas semanas, así como de las hospitalizaciones "de una forma sostenible pero significativa".

"Eso nos hace como Gobierno tener que estar en alerta pero no en alarma", ha afirmado el vicepresidente regional, quien ha destacado la necesidad de "trasladar una foto realista de lo que está sucediendo y contextualizada".

En este sentido, ha aseverado que "la realidad en la Comunidad de Madrid es que la situación está controlada", y ha hecho hincapié en la "tranquilidad en los hospitales", porque tienen una "presión asistencial razonable", con entre un 10 y un 15 por ciento de las camas con pacientes Covid-19.

En esta línea, ha recalcado que a día de hoy hay 169 personas ingresadas en UCI, cuando se han llegado a tener más de 1.500 personas en UCI en el pico más alto de la pandemia.

"Aunque a nadie se le escapa que estamos peor que hace unas semanas, no es bueno que exageremos, que generemos un estado de alarma innecesario", ha agregado, aunque ha reconocido que "eso no quita que en cualquier momento la epidemia se pueda descontrolar, en la Comunidad de Madrid y en toda España".

Así, ha afirmado que el principal objetivo del Gobierno regional es evitar que "esta segunda oleada se descontrole en la Comunidad de Madrid".

Tras advertir de que "es prácticamente imposible" evitar que haya nuevos contagios, ha asegurado que se hará todo lo posible para que eso nuevos contagios "no supongan poner en jaque o comprometer la asistencia sanitaria", y que eso obligue a tomar medidas.

En este sentido, ha defendido que "el principal criterio" que tiene que marcar la actuación del Gobierno es la evolución de la presión asistencial en los hospitales.

Aguado ha destacado las medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno para la lucha contra el Covid-19, como las partidas para la realización de pruebas PCR o para las obras de adaptación de los centros escolares, así como las ayudas para paliar las consecuencias de la pandemia.

A la pregunta de si es partidario de que haya confinamientos por zonas, ha afirmado que él es "partidario de restringir la movilidad insegura", es decir, "la movilidad que no viene acompañada del uso de mascarilla".

"Yo no soy partidario en términos generales de más confinamientos, no soy partidario de volver otra vez a repetir los pasos de marzo y de abril, porque ya sabemos dónde acaban, acaban en un estado de alarma y acaban en una ruina absoluta de familias y de un país, y hay que buscar alternativas y seguramente ser valientes y creativos, en algunos casos, para pensar soluciones a esta segunda oleada, que no tiene porqué parecerse ni replicar la primer ola", ha explicado.

"Tengo la sensación de que el Gobierno de España está pensando en replicar las mismas medidas que adoptó, que creo que no tenemos que llegar a eso ni debemos llegar", ha agregado.

Así, ha pedido a los ciudadanos que sean "disciplinados" y ha insistido en el respeto al uso de la mascarilla, a la distancia social y a las medidas que se van aprobando por parte de la Consejería de Sanidad.

NO SE CONTEMPLA SOLICITAR EL ESTADO DE ALARMA

En cuanto a la solicitud de la declaración del estado de alarma en la Comunidad de Madrid al Gobierno central, ha aclarado que no se contempla. Respecto a los rastreadores del Ejército, ha dicho que "en momentos como los actuales no se puede nunca rechazar ayudas de una u otra administración y tampoco prescindir de la obligada colaboración institucional".

"Es más, creo que cuanto más colaboremos entre instituciones más garantías de éxito tenemos para salir de esta juntos", ha aseverado, al tiempo que ha recordado que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha solicitado al Gobierno central los perfiles de los rastreadores.

Aguado ha vuelto a insistir en que el aeropuerto de Barajas es "un coladero", porque los casos positivos de viajeros llegados a Madrid se están detectando en los centros de salud y en los hospitales, y ha destacado que no solo afecta a la Comunidad de Madrid sino a toda España, porque muchos viajeros nada más llegar se dirigen a otras partes del país.