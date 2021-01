Cvirus.- Abre una Unidad de Cuidados Respiratorios Intermediarios para pacientes COVID en el hospital de Toledo

El servicio de Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha puesto en marcha la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios para pacientes en los que se trata de evitar la intubación pero requieren soporte ventilatorio para tratar su insuficiencia respiratoria.

Esta unidad, que se encuentra situada en la segunda planta del ala norte del Hospital Virgen de la Salud, está funcionando a cargo de Neumología, Medicina Intensiva y Anestesia y está dotada de equipos de ventilación mecánica no invasiva y de alto flujo para el tratamiento de pacientes con insuficiencia respiratoria grave que no precisen intubación, ha informado la Junta en un comunicado.

El jefe de servicio de Neumología del Complejo Hospitalario, el doctor Carlos Almonacid, ha explicado que esta unidad contará con el número de camas necesarias en función de la demanda en cada momento para la aplicación de terapias respiratorias no invasivas en pacientes con insuficiencia respiratoria grave en los que se trata de evitar la intubación endotraqueal o salidas de UCI que precisen cuidados especiales.

El doctor Almonacid ha indicado que estas unidades son un dispositivo para pacientes que precisan ventilación no invasiva pero no requieren intubación, y por tanto no precisan ingreso en una unidad de Medicina Intensiva, y sirven como paso intermedio a una unidad de hospitalización convencional.

En la Unidad de Cuidados Respiratorios, que cuenta con médicos y profesionales de Enfermería cualificados y entrenados en el manejo de estos sistemas de ventilación, se emplean equipos que implican una alta aerosolización debido a las fugas que pueden presentar las mascarillas y válvulas respiratorias, lo que hace necesario que los profesionales trabajen perfectamente dotados de elementos de protección, y esta atención se concentra en una unidad de hospitalización completamente aislada.