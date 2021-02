Cvirus.- 54.370 mayores y personal de residencias de Madrihan recibido la primera dosis y 71.138 la segunda de la vacuna

Hay 34 centros que no se ha vacunación de primeras dosis debido a la asistencia de brotes

La Comunidad de Madrid ha administrado hasta el viernes incluido un total de 125.508 dosis de vacunas a usuarios y trabajadores de residencias de ancianos y centros de discapacidad, 71.138 de ellas han recibido la primera dosis y 54.370 la segunda.

Así lo ha indicado esta mañana la directora general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, Begoña Cortés, en la comisión de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Asamblea de Madrid, a la que había sido llamada para informar sobre el proceso de vacunación y otras medidas contra el Covid-19 en los geriátricos por parte de los grupos socialista y de Vox.

Según ha explicado la compareciente, el número de centros en la primera fase de la estrategia de vacunación contra el coronavirus es de 484 residencias de mayores y 130 de discapacidad en la región. Actualmente, el 73 por ciento tiene la pauta de vacunación completada, que asciende al 95 por ciento de los residentes que han optado a la vacunación y al 80 por ciento de trabajadores.

No obstante, ha revelado que hay 34 centros que no se ha vacunación de primeras dosis debido a la asistencia de brotes, ya que según Sanidad hay esperan 10 días a que finalice dicho brote para recuperar la vacunación, algo que ha sido criticado por algunos diputados de la oposición porque consideran que si están perfectamente sectorizados los centros de podría vacunar bien a los no infectados.

La directora general ha afirmado también que está previsto que el proceso de vacunación en estos centros sociosanitarios termine a finales de este mes, aunque todo dependerá de la llegada de viales. "Hemos visto cómo se ha paralizado la recepción de dosis, que ha llevado a la Comunidad de Madrid priorizar la segunda dosis y completar la pauta completa. Y eso consigue con el stock de seguridad, garantizándose así la efectividad de la vacuna", ha indicado.

En ese punto, Begoña Cortés ha criticado la estrategia de vacunación nacional porque, a su juicio, "ha adolecido una falta de concreción en delimitar la asignación de los diferentes colectivos a los grupos propuestos inicialmente, por lo que la planificación y organización ha sido muy compleja".

MÁS DE 800 EQUIPOS DE VACUNACIÓN

La interviniente en la comisión también ha hablado de los equipos de vacunación que están funcionando actualmente en la Comunidad de Madrid, en total 824.

Están formados por equipos de vacunación de gestión pública de gran tamaño y resto de residencias, con 116 enfermeras; equipos dependientes de grandes empresas concertadas y privadas, con 60 enfermeras; equipos de personal de Atención Primaria y la unidad de atención en residencias, con 133 enfermeras; equipos de refuerzo de Cruz Roja y Summa 112, con 53 profesionales; enfermeras voluntarias de hospitales públicos, con 458 personas; además de los centros de vacunación de la Comunidad de Madrid, que administra dosis a trabajadores de colectivos prioritarios que no han podido vacunarse en residencias.

También ha señalado que las vacunas quedan registradas en un registro unificado de vacunación, que recoge todos los datos de la dosis, filiación y otros motivos. "De esta manera, se encuentra perfectamente identificadas y controladas todas las dosis facilitadas", ha manifestado Cortés.

En cuanto a los grupos a vacunar a partir de ahora, ha aludido a los grupos destinados a profesionales sanitarios de segundo nivel más expuestos a virus. En colectivos dependientes de la Consejería de Políticas Sociales, la vacuna se aplicará a los trabajadores de servicios de ayuda a domicilios, empleados de centros de menores, albergues y centros de día. Estos colectivos están incluidos en el grupo 3b de la estrategia de vacunación.

Preguntada por diputados de la oposición sobre las vacunas proporcionadas a colectivos no prioritarios en la residencia Casablanca Valdesur y de las posibles irregularidades en la residencia Vigor de Becerril que detectó un brote en el que murieron 12 mayores, Cortés ha confirmado que la Dirección general de Salud Pública ha iniciado sendos expedientes. "Se han reportado todos los datos, entrega de test y EPIs que analizarán para tomar las medidas necesarias", ha añadido.

PROTOCOLOS EN RESIDENCIAS

La directora general de Atención al Mayor ha insistido en que se mantiene una buena "coordinación y comunicación diaria" entre la Consejería de Políticas Sociales y la de Sanidad. Entre otras medidas, han implantado un protocolo de salidas y visitas a residentes durante esto proceso de vacunación.

También ha indicado que durante unos meses se seguirá la estrategia de cribado y diagnóstico por test de antígenos "porque la eficacia de la vacuna es del 95 por ciento y la necesidad de interrumpir el proceso de vacunación cuando hay un brote lo establece Sanidad atendiendo a la situación de la residencia". "Se continúa revisando medidas de los protocolos, que siguen desarrollando las unidades de atención a residencias de Atención Primaria y los equipos de inspección", ha apuntado.

La compareciente también ha señalado que a la Consejería de Políticas Sociales llegan multitud de solicitudes sobre vacunación en geriátricas que trasladamos a Sanidad para que lo integren a la estrategia de vacunación, al igual que cualquier otra incidencia e información relevante.