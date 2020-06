CValenciana.- Iv exige a Sanidad que publique nuevos pliegos del concurso de limpieza sanitaria

Intersindical Valenciana ha exigido a Sanidad que rectifique y publique nuevos pliegos del concurso de los servicios de limpieza en los hospitales de la Comunitat, que garanticen las condiciones laborales de las personas que actualmente prestan ese servicio y para las que teme que haya recortes.

Así lo ha indicado en un comunicado en el que reclama a los sindicatos CCOO PV y UGT PV, que han anunciado movilizaciones contra los pliegos, que las desconvoquen y ha invitado a los empresarios a que no presenten ninguna oferta "que no recoja la posibilidad de respetar las condiciones laborales del personal". "Por supuesto que deben obtener sus beneficios, no estamos en contra, pero nunca a base de recortar los derechos del personal", ha señalado Iv.

El sindicato lamenta que los servicios de limpieza en los centros sanitarios de la Generalitat "hace mucho tiempo que se privatizaron y nunca se debieron privatizar" pero ahora teme que los pliegos publicados "hacen pensar que se van a producir serios recortes en las condiciones laborales de las personas que actualmente desempeñan estos trabajos".

En este sentido, apunta que "de alguna manera la Conselleria no ha tenido en cuenta o no ha querido tener en cuenta la precarización" que puede sufrir este coletivo de trabajadores "y con el añadido de que, por la pandemia que estamos padeciendo, la limpieza debe ser mucho mayor y procurar la desinfección de todo".

Por este motivo, el sindicato exige a la Conselleria una "rectificación" y que publique unos nuevos pliegos "donde se tenga en consideración las condiciones laborales del personal adscrito a este servicio".

"Todos sabemos como actúan las empresas ante estas privatizaciones que realizan las diferentes administraciones de todo tipo; todos hemos podido comprobar en la última década cómo estas empresas que se presentan a los concursos para conseguir estos servicios hacen ofertas económicas por debajo del límite que marcan las administraciones, haciendo recortes y aumentando la presión sobre el personal para cubrir las deficiencias que ellos mismos provocan con sus ofertas para conseguir los contratos", critica el sindicato.

Iv cita, como ejemplo, que "no cubren las bajas y ausencias del personal obligando a las personas que trabajan a duplicar su trabajo para cumplir con el trabajo que se debe realizar".

En este contexto, cuestiona que que los agentes sociales están haciendo un llamamiento a los acuerdos de la Mesa del Diálogo Social, firmado por ellos mismos, los empresarios y la administración y que convocan movilizaciones del personal para que modifiquen los pliegos de condiciones "y así que las empresas puedan respetar las condiciones laborales del personal".

Sin embargo, reprocha que "no se dan cuenta de que quien debería hacer las movilizaciones son los empresarios, quien debe respetar las condiciones laborales son los empresarios, quien no debe hacer ofertas rozando la ilegalidad (ofertas temerosas) bajando el importe hasta el máximo posible son los empresarios" y añade que "parece que los empresarios han sabido, de alguna forma, convencer a estos agentes sociales para movilizar al personal para que ellos puedan seguir haciendo negocio con estos servicios".

En esta línea, lamenta que "por desgracia firman acuerdos y convenios sin la menor consulta al personal que le afecta, y cediendo ante la presión de la clase empresarial, como están demostrando en estos momentos" y, por ello, les invita a desconvocar las movilizaciones y a los empresarios a que no presenten ninguna oferta "que no recoja la posibilidad de respetar las condiciones laborales del personal".