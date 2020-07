C.Valenciana.- El PP exige a Puig que "desista su obsesión de revertir hospitales que funcionan" y se centre en la Covid

El portavoz de Sanidad del PP en Les Corts, José Juan Zaplana, ha denunciado este viernes la "obsesión" del 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, por "revertir hospitales que funcionan" y le ha exigido que "desista en un momento en que lo prioritario debería ser la lucha contra la Covid".

Así lo ha afirmado tras reunirse en el parlamento con representantes de los trabajadores del Hospital de Torrevieja (Alicante), quienes le han trasladado su "inquietud por su futuro laboral ante la falta de noticias de Sanidad y la negativa de la consellera, Ana Barceló, a recibirles o darles algún tipo de información sobre la anunciada reversión del hospital" a gestión pública.

"La Conselleria tiene mil frentes abiertos, como la huelga de los MIR, la aparición de nuevos brotes, el control de la pandemia, el caos en los centros de salud o las interminables listas de espera, y no debería abrir otros innecesarios", ha aseverado en un comunicado.

Para el PP, es evidente que la reversión no es prioritaria en un área de salud con "los mejores indicadores asistenciales de la Comunitat, según los propios datos de la Conselleria, y la más sostenible de la sanidad pública según el Síndic de Comptes". Ahora, a su juicio, no es el momento de que ni en la Conselleria ni en el hospital estén en otra cosa que en la mejora de la atención Covid y no Covid.

Pero cree que "este Consell, pese a la crisis de la pandemia donde hay otras urgencias, continúa empeñado en hacer efectiva la reversión en octubre del próximo año, pese a que el centro tiene un alto índice de satisfacción, extraordinarios resultados médicos y eficiencia económica". "Es evidente que solo desde el sectarismo ideológico se puede adoptar esta medida que ya fracasó en Alzira".*"CAPRICHO IDEOLÓGICO"

Por ello, el 'popular' ha pedido a Sanidad y a los partidos del Botànic (PSPV, Compromís y Podem) que "dejen de generar más inseguridad en vez de mejorar la atención del sistema público dramáticamente golpeado por el Covid". "Ya está bien con esa obsesión por satisfacer sus caprichos ideológicos sobre los intereses de pacientes y profesionales".

Ha reclamado, por contra, prorrogar la concesión de la gestión a Ribera Salud para "evitar dar un paso atrás en la calidad asistencial como ha sucedido en la comarca valenciana de La Ribera porque carecen de un plan concreto de reversión". "Está empezando a ser como una pesadilla que se repite, sin planes y sin atender a los trabajadores".

"Los trabajadores viven en una tremenda incertidumbre e inseguridad. Han pedido reunirse con Barceló hasta en cuatro ocasiones y todo han sido negativas. No les atienden ni dan razón sobre su futuro laboral y las circunstancias de la reversión prevista en principio para el próximo año. Es una falta de sensibilidad tremenda porque unos dicen que serán contratados por una empresa pública, otros que no la quieren y otros que no saben ni lo que quieren", ha insistido.

Sanidad, ha reiterado, "no puede volver a caer en los mismos errores que con la reversión de La Ribera, donde hicieron un empastre que todavía pagan no solo los trabajadores y los usuarios que padecen un peor servicio, sino también el bolsillo de los ciudadanos al resultar más gravoso que antes".

En Alzira, ha asegurado el diputado del PP, "se ocultó hasta el último momento el plan laboral de reversión: Fue una completa chapuza, actuando con ocultismo, mentiras y engaños". "No queremos que esta inseguridad laboral que se da en Alzira, con flagrantes ataques a los derechos de los trabajadores, ocurra en Torrevieja o Dénia (Alicante)", ha reivindicado.