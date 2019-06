La curiosa reflexión de Manolo García: la excepción que rompe toda regla

Seguro que Manolo García vive mucho más tranquilo que la mayoría de nosotros. El intérprete de 'Pájaros de barro' ha confesado a Pablo Motos que prefiere vivir sin tanta tecnología a su alrededor y ha sacado a la luz una extraña costumbre que lleva a cabo cada mes. Lo ha explicado en la entrevista que ha concedido a 'El Hormiguero' para promocionar 'Geometría del rayo' y repasar su longeva carrera musical, este miércoles, 26 de junio.

Motos ha preguntado a García si las habladurías de algunos conocidos suyos eran ciertas: "Me han dicho que no tienes Whatsapp ni tampoco microondas. ¿Dónde descongelas las cosas, en el capó del Renault 5?", ha bromeado el presentador del programa de Antena 3.

'Relax' entre martillazos

Ha sido entonces cuando el cantante ha contado que le da pavor estar rodeado de tecnología: "Me da vacío existencial. Me siento muy solo en el cosmos. Busco una existencia diferente, que es todo lo contrario a esa. Tengo un móvil regulín, pero le doy vacaciones tres días a la semana, porque no hay nada tan importante que sea urgente".

Pero eso no ha sido lo más sorprendente. Los espectadores se han quedado con la boca abierta cuando García ha explicado la extraña costumbre con la que castiga a su teléfono: "Lo guardo en el cajón y, de vez en cuando, le doy un martillazo. No te creas que lo digo en broma. Lo pongo en la tabla de cortar el espetec y le doy un martillazo para que rebote". "Todo esto es verdad. No es una metáfora. Me deja muy descansado, porque es un plasta el puto teléfono móvil", ha señalado el intérprete de 'Carbón y ramas secas', ante la incredulidad del presentador del programa de Atresmedia.

"Tengo un móvil de 30 euros del chino y cada mes le doy un martillazo y me lo cargo. Así que me tengo que comprar otro, que lo rompo poco después", ha relatado García.