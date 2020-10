Se cumplen 25 años del caso O. J. Simpson, un juicio en el punto de mira

Todos los días nos despertamos con casos que por diversas circunstancias se prolongan durante el tiempo sin explicación aparente. Son los denominados casos mediáticos. Cuando empleamos la palabra "mediático" lo hacemos para referirnos a todo aquello que tenga relación con los medios de comunicación, especialmente cuando llegan a grandes masas (masivos), como ocurre con la televisión. Los casos mediáticos, por tanto, son aquellos que acaparan muchos minutos en televisión, prensa y radio.

En este sentido, existen casos que por su trascendencia mediática todavía siguen generando noticia. Es el caso del exjugador de fútbol americano y celebrity O. J. Simpson, quien en 1993 se tuvo que someter a un juicio acusado de la muerte de su exesposa Nicole Brown Simpson y Ron Goldman. Este fin de semana se celebra el 25 aniversario de esta fecha, y muchos todavía asocian la figura de Simpson a este caso.

El caso principalmente fue mediático porque fueron sus abogados, quienes pasaron a ser estrellas televisivas, quienes más interés informativo suscitaron. Pese a las pruebas que las partes presentaron contra el exjugador, el tribunal absolvió a Simpson y salió impune de ambos asesinatos.

Un juicio mediático

No en vano, la familia de Goldman no se rindió en su particular lucha por defender la muerte de Ron y volvió a emprender acciones judiciales contra el célebre jugador de fútbol americano, alguien considerado impune dada la trascendencia que tenía en la sociedad americana. En esta ocasión la familia sí que consiguió que un jurado popular -en el que no había ningún miembro de raza negra, a diferencia del juicio penal-, condenase al Simpson a abonar 33.5 millones de dólares a los familiares de las víctimas por daños compensatorios y punitivos.

Tras estos hechos, su carrera como futbolista se vio truncada y tras el juicio penal y civil, comenzó el segundo juicio: el mediático. La sociedad americana se puso de lado, poniéndose en contra de una de sus estrellas y 25 años después siempre se ha asociado su imagen a este caso.

Un cambio en su vida

Lo cierto es, que Simpson desde finales de los 90 hasta ahora ha seguido estando relacionado con diversos casos de corrupción, tráfico de drogas y robo. Su transgresión más seria, sin embargo, fue en 2007, cuando él y otras cinco personas irrumpieron armados en un cuarto de hotel en Las Vegas y le robaron a un vendedor de objetos de colección mercancía que Simpson alegó que era suya. Los vídeos evidenciaban la culpabilidad de Simpson y pasó nueve años en una prisión de Nevada.

Desde aquel hecho hasta ahora Simpson ha dado un giro a su vida y en la actualidad vive tranquilamente en Las Vegas, donde juega golf todos los días con un grupo de "tipos jubilados" según ha dicho en diversas ocasiones a los medios de comunicación que le han entrevistado.