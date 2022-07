Cuidado con tu mascota si te vas de vacaciones: los problemas de salud a los que puede hacer frente en verano

Los cuidados de salud en verano son diferentes a los de cualquier otra estación. El calor y las altas temperaturas hacen que extrememos la precaución y tengamos que adoptar medidas como hidratarnos, evitar zonas de mucho sol o no hacer deporte en horas de calor extremo. Con nuestras mascotas sucede algo parecido, y por eso debemos tener claro cuáles son las mejores formas de que pueda pasar el verano con la mejor salud posible.

Principales problemas

Cuando nos vamos de vacaciones con nuestras mascotas existen diferentes contraindicaciones que debemos tener en cuenta para que no enfermen. Nieves Martín es veterinaria y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, y ha contado a COPE cuáles son los problemas más frecuentes: “con las temperaturas tan altas que estamos sufriendo últimamente uno de los problemas que pueden sufrir nuestras mascotas es tener un golpe de calor. Además otras cuestiones comunes al trasladarnos a otro sitio y disfrutar de ellos en otro ambiente, es que pueden estar expuestos a parásitos o a sustancias que les pueden provocar alergias o dermatitis”.

Los problemas digestivos también son comunes en nuestras mascotas durante el verano. Ya sea por descuidar su alimentación o por beber agua a la que no están acostumbrados, como que cojan frío tras bañarse en el mar o piscinas al no estar acostumbrados a ello. Y relacionado con el agua también la otitits es algo común en esta época estival, en la que puede introducirse algún cuerpo extraño en el pabellón auditivo.

Soluciones y cuidados en verano

Entonces, ¿qué debemos hacer? Nieves Martín hace especial hincapié en la prevención: “debemos preparar a nuestras mascotas. A parte de vacunarlo y tenerlo desparasitado, debemos extremar la precaución al pasear y mirar por dónde se mueve el animal. Es importante que no se claven espigas, ni se queden en las orejas”.

Cuidado con el calor

Los animales también sufren las altas temperaturas, y por eso debemos hacer que les resulte más fácil enfrentarse a ellas. Llevar agua para nuestra mascota o pedir en restaurantes que nos faciliten un cuenco para ellos, es una forma de que sigan hidratados aún sin estar en casa. Tampoco tenemos que dejar a nuestra mascota en el coche, ya que el calor que se acumula resulta altamente perjudicial. Y por último, los baños controlados para que nuestra mascota se refresque son también buena forma de hacerles más liviano el verano.

Y precisamente otra de las cuestiones clave para que nuestras mascotas no resulten dañados es tener en cuenta el calor que absorbe el asfalto a la hora de dar nuestros paseos. Las quemaduras en las almohadillas de los perros en esta época son habituales, al igual que las irritaciones o su sangrado. Y para que esto no ocurra podemos tomar diferentes medidas: comprobar el asfalto antes del paseo, apoyando la mano durante cinco segundos aproximadamente. Si somos capaces de aguantarlo sin problema, nuestro perro también podrá. Pero si no somos capaces, es mejor evitar salir a esa hora y por el contrario hacerlo durante las horas en las que el asfalto está más fresco como las primeras o las últimas horas del día.

Cuidar de nuestra mascota es muy importante, y más en verano. Por eso, siguiendo estas consideraciones podrá aguantar sin problemas tanto las altas temperaturas como los viajes vacacionales.