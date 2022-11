PP y Cs cuestionan a Darias por “usar” el Ministerio como trampolín electoral

El PP ha pedido este martes a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que se marche ya del Ministerio y se dedique a su candidatura a la alcaldía de Las Palmas en lugar de utilizar su posición como trampolín hacia las elecciones, un planteamiento en el que también ha incidido Ciudadanos.

Váyase ya, porque estos presupuestos a usted no le importan, ha dicho en el Pleno del Congreso la portavoz del PP en materia de Sanidad, Elvira Velasco, durante el debate de presupuestos, el primero en el que Darias ha participado tras oficializar que se postulará como candidata. Ni la ministra ni la portavoz del PSOE han hecho referencia en su intervención a este asunto.

Darias oficializó este sábado que se presentará a las primarias de su partido como candidata a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad de la que fue concejal y a la que quiere volver tras el paso por dos ministerios, primero el de Administración Territorial y después Sanidad.

Tras ese anuncio, la portavoz del PP en Sanidad ha cuestionado a Darias por convertir su intervención en el Congreso en la que defendía sus presupuestos en un acto más de autobombo de cara a su campaña electoral.

No es momento de utilizar al Ministerio de Sanidad como trampolín electoral, como estamos viendo en múltiples actos, sobre todo en Canarias. La situación que está viviendo la sanidad española requiere tener al frente un ministro que esté al cien por cien, le ha dicho la diputada del PP a Darias.

También el parlamentario de Ciudadanos, Guillermo Díaz, se ha referido a la situación de Darias. Huelga decir, señora Darias, que a usted le deseo lo mejor y lo sabe, y que no me gusta tener que decirle esto, pero no le viene bien a este Ministerio tanto vaivén.

Además, en la misma línea que el PP, el diputado de Ciudadanos ha cuestionado la catadura moral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en su opinión usa Sanidad como plataforma electoral aprovechando el foco de la desgracia de la pandemia.